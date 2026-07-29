Wagner Moura protagoniza con "interacción" del público 'Um Julgamento' en el Grec de Barcelona

El actor Wagner Moura durante la presentación de la obra 'Um Julgamento', en el Festival Grec, a 29 de julio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor brasileño Wagner Moura protagoniza la obra teatral 'Um Julgamento' en el Festival Grec de Barcelona, una pieza en la que parte del público actúa como jurado y que bebe del clásico 'Un enemigo del pueblo' de Henrik Ibsen: "Me parece el teatro que me gusta, que hace esa interacción potente con la audiencia. Por eso es teatro, por eso no es una película. La gente puede participar".

En rueda de prensa junto a la directora Christiane Jatahy y de los intérpretes Julia Bernat y Danilo Grangheia, ha explicado que en un principio quería hacer una versión del clásico, pero cuando la directora vino con la idea del tribunal le pareció "increíble" para convertirla en una obra muy interactiva.

El espectáculo, que se verá este jueves y viernes en el Teatre Lliure de Montjuïc, retoma el relato de Ibsen dos años después de los hechos, cuando el médico Thomas Stockmann vuelve a su ciudad para reclamar un proceso neutro que le permita demostrar el por qué de sus palabras y que se determine si es o no un enemigo del pueblo.

La trama se traslada a una sala de tribunal ficticia para abordar debates como la naturaleza de la verdad, el juicio público o los mecanismos en que el fascismo usa los principios democráticos para destruir el sistema.

Wagner Moura ha afirmado que uno de los aspectos que le atrae de la obra de Ibsen es la idea de que la verdad como se conocía se acabó: "Es la primera cosa que digo (en la obra), que la verdad se acabó, y eso a mí me interesa mucho".

Ha subrayado que le interesa en un momento en que con el desarrollo de las tecnologías hace que se viva en "burbujas de información" y cómo se viven las cosas de una forma diferente cuando lo factual ya no importa.

Jatahy, que se ha mostrado feliz de regresar al Festival Grec, ha afirmado que Moura es un enamorado del texto de Ibsen, pero que a ella no le interesaba tanto el original sino un "futuro posible" con la figura del tribunal.

VEREDICTO DEL PÚBLICO

Cada noche se seleccionan al azar 11 personas, inscritas previamente para formar un jurado encargado de hacer preguntas durante la función --lo que hace jugar a los actores con la improvisación-- y dictaminar si el protagonista es o no un enemigo del pueblo desde la perspectiva actual.

"Es como un ágora democrática donde el público tiene derecho democrático a expresarse", ha subrayado Jatahy, y ha enfatizado que hay escenas de la obra en la que Wagner Moura desaparece por completo y se convierte en Thomas Stockmann.

Sin querer revelar el sentido, la directora ha dicho que el veredicto cambia mucho dependiendo del país en el que se representa la obra, que se estrenó en Brasil en primavera, a lo que Moura ha añadido que "nunca hubo unanimidad" en la decisión del público.

La actriz Julia Bernat ha asegurado que todas las obras de Jatahy tienen interacción con el público, pero que no se obliga a nadie a participar, y el actor Danilo Grangheia ha subrayado que los espectadores se convierten en "colaboradores de la dramaturgia".