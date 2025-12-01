Wallbox alcanza un acuerdo para refinanciar su deuda con Santander, BBVA y CaixaBank

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Banco Santander, BBVA y CaixaBank, que suman el 65% de su deuda financiera, para refinanciar este pasivo, en un comunicado este lunes.

El acuerdo prevé que la refinanciación se realice a través de una nueva estructura sindicada que alarga los vencimientos y revisa los esquemas de amortización e intereses.

En concreto, se refinancian 55 millones en préstamos bilaterales que un solo préstamo sindicado con vencimiento en diciembre de 2030 y cuya amortización empezará en el tercer trimestre de 2026, con pagos trimestrales y crecientes.

También se crea un instrumento 'bullet' de 63 millones con vencimiento en diciembre de 2030, que generará intereses capitalizables, y la reestructuración de las actuales líneas de circulante en una nueva línea sindicada de 52 millones con vencimiento en diciembre de 2028 y una posible prórroga automática de 12 meses, salvo oposición de la mayoría de los bancos.

Por último, se conceden nuevas líneas de financiación por valor de 12,5 millones, con un respaldo parcial de garantías por parte de una compañía de crédito.

Wallbox ha señalado que mantiene un "diálogo activo y negociaciones avanzadas" con el resto de sus prestamistas, que incluyen el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Institut Català de Finances (ICF), Mora Banc Grup y EBN Banco de Negocios.

Además, negocia con Cofides para integrar sus líneas de financiación y facilidades crediticias actuales en la estructura de capital reforzada.

AMPLIACIÓN

Por otro lado, Wallbox ha explicado que el acuerdo prevé una ampliación de capital de 10 millones de euros para "reforzar la estructura financiera de la compañía".

De esta ampliación, cinco millones serán aportados por los "accionistas clave" Inversiones Financieras Perseo (Iberdrola), Orilla Asset Management, AM Gestió, Consilium y Mingkiri.

El resto está previsto que se capten a través de mecanismos que la compañía está analizando actualmente.

Wallbox prevé cerrar las negociaciones y que la nueva estructura entre en vigor en las próximas semanas, mediante la ejecución de un plan de reestructuración que deberá someterse a aprobación judicial conforme a la legislación española.