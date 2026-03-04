Wayra, TikTok e Iqana detallan en 4YFN las claves de una startup para escalar

Paloma Castellano (Wayra), Montse Junyent (Cambra de Terrassa), François Centeno (Iqana) y Ana Abade (TikTok) durante la mesa redonda - CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA

Un debate de la Cámara de España reúne empresas que ven las startups desde ángulos distintos

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Directivos de Wayra (Corporate Venture Capital de Telefónica), de TikTok y de Iqana han destacado el producto, el equipo y la cultura como claves de una startup para escalar, en un debate de la Cámara de España durante 4YFN, el evento paralelo al MWC en Fira de Barcelona Gran Via.

El Ágora Stage de la feria para empresas emergentes 4YFN ('4 Years from Now') ha acogido la mesa redonda 'Key Lessons for Scaling Startups', moderada por la responsable de Emprendeduría de la Cámara de Terrassa (Barcelona), Montse Junyent.

MONTSE JUNYENT (CAMBRA DE TERRASSA)

Junyent ha explicado que el 'scaling' no consiste solo en vender más, sino quetambién importa construir estructuras, cultura, tecnología y procesos que sostengan ese crecimiento.

Los participantes han reflexionado sobre cómo escalar sin perder la esencia que hizo nacer el proyecto, sobre qué buscan realmente los inversores y sobre qué herramientas necesitan hoy las startups para competir en mercados globales.

PALOMA CASTELLANO (WAYRA)

La directora de Wayra, Paloma Castellano, ha hablado desde la visión inversora y ha dicho que el 'mindset' del fundador es uno de los factores decisivos a la hora de invertir y acompañar a una compañía en fase de crecimiento.

"Como inversores, buscamos tracción, pero también necesitamos entender el producto y la tecnología que hay detrás", ha explicado.

Para ella, el elemento diferencial a largo plazo no es únicamente la tecnología ni el equipo, sino la cultura: "Si no consigues cambiar la mentalidad dentro de la empresa, es imposible escalar. Mi principal consejo es construir una cultura sólida y coherente".

Wayra ha invertido en más de 1.000 startups en todo el mundo, especialmente en áreas como inteligencia artificial (IA), 5G, IoT, ciberseguridad o blockchain.

ANA ABADE (TIKTOK)

La responsable senior de relaciones institucionales de TikTok, Ana Abade, ha abordado las plataformas digitales como motor directo de ingresos para emprendedores y pymes.

"Nuestras herramientas de marketing han generado aproximadamente 400 millones de euros en ahorros de productividad para empresas europeas, al hacer que el marketing digital sea más intuitivo y eficaz", ha dicho.

Se ha referido a TikTok Shop, la solución de social commerce donde las empresas pueden vender sus productos sin salir de la plataforma: "El 80% de las empresas que utilizan TikTok Shop reporta un aumento en sus ventas e ingresos".

Por eso, ha defendido que hoy el crecimiento no pasa solamente por inversión, sino por maximizar la visibilidad y la conversión en nuevos canales digitales.

FRANÇOIS CENTENO (IQANA)

El ceo de Iqana, François Centeno, ha aportado la visión de las startup al explicar su plataforma, que está dirigida a inversores institucionales para gestionar de forma avanzada carteras de activos digitales.

Según él, el mercado cripto vive una etapa de más madurez y profesionalización, y los actores institucionales necesitan herramientas para operar con seguridad y eficiencia.

Centeno ha destacado que la ayuda de la Cámara de Cáceres les aportó "valor especialmente en términos de visibilidad, una mejor comprensión del ecosistema startup en España y un acompañamiento clave" en su fase inicial de crecimiento.