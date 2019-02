Woody Allen actuará en junio en Barcelona, Bilbao y Madrid

THE PROJECT - Archivo

Publicado 15/02/2019 12:42:37 CET

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y clarinetista Woody Allen junto a la Eddy Davis New Orleans Jazz Band actuará en junio en Barcelona, Bilbao y Madrid.

Allen actuará el 16 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el 18 de junio en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona y el 20 de junio en Madrid --en un espacio por anunciar--, han informado este viernes la promotora The Project y el festival barcelonés.

La última vez que el artista actuó en Barcelona fue en diciembre de 2014, en el Gran Teatre del Liceu en el marco del Suite Festival, y en Catalunya lo hizo en 2017 en el Festival de Cap Roig (Girona).

El espectáculo, cuyas entradas para Barcelona se pondrán a la venta el lunes, se improvisará cada noche sin un repertorio fijo e incluirá una selección de canciones de principios del siglo XX, clásicos, blues y rags inspirados en una gran variedad de artistas.

En 1996, Allen realizó su primera gira europea con la New Orleans Jazz Band, que se recogió en el documental 'Wild Man Sings the Blues', y el cineasta toca regularmente en el The Café Carlyle de Nueva York.