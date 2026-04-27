Xavier Antich repetirá como presidente de Òmnium, a falta del aval de los socios

Archivo - El presidente de Òmnium, Xavier Antich, interviene durante un acto de Òmnium por la Diada, a 11 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, repetirá en el cargo después de que la junta directiva de la entidad haya aprobado la única candidatura que se ha presentado para su renovación parcial, que deberá ser avalada por los socios.

En un comunicado, explican que la lista, que encabeza Antich, está integrada por Mariona Lladonosa; Àngel Castiñeira; Elena Subirà; Teresa Navarro; Magda Oranich; David Fernàndez; Jordi Corrons; Susan Kalunge; Toni Borrell; Rosa Olivé; Antònia Maria Dols; Guifré Homedes; Marta Rosique; Jordi Cabré; Judit Camargo; Ingrid March; Tayssir Azouz; Júlia Petit y Ernest Montserrat.

Los socios deberán avalar la candidatura a través de sus votos entre el 5 y el 30 de mayo por vía electrónica o directamente en el Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, día en el que se celebrará la asamblea general de la entidad.