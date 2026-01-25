Xavier Currius gana el concurso de la Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona)

Xavier Corrius, el ganador del concurso de comer calçots de Valls (Tarragona) en el marco de la 44 Gran Festa de la Calçotada, - LAIA SOLANELLAS - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Santa Eulàlia de Berga (Barcelona), Xavier Currius, se ha proclamado ganador del concurso de comer calçots que se ha celebrado el mediodía de este domingo en el marco de la 44 Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona), ha informado la Cambra de Comerç, Indústria y Servei de Valls en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Corrius se ha impuesto al resto de participantes tras ingerir un total de 109 calçots, con un peso 3.970 gramos, en 45 minutos.

En segundo lugar ha quedado Alejandro Alarcón, de Castelldefels (Barcelona), que ha comido 127 calçots con un peso de 3.580 gramos, y en tercer puesto ha quedado el alemán Gerald Krüger, que ha ingerido 106 calçots, de 3.290 gramos.

La Gran Festa de la Calçotada, una de las fiestas gastronómicas más importantes de Catalunya, también incluye pasacalles, música en directo, mercados, degustación de productos y una demostración de cómo se cocinan los calçóts a la brasa.

Además del tradicional concurso de calçots, también se organizan los Premios del Concurso de Cultivadores de Calçots, el Concurso de Salsa de la Calçotada de Valls, el Concurso de Fotografía en Instagram y el Premio a la Innovación en la calçotada.