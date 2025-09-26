Xhantaki (ONU) ve en España a un "aliado" de los derechos culturales y pide a los estados avanzar

El ministro Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, la consellera Sònia Hernández y la relatora de Naciones Unidas Alexandra Xhantaki, durante la inauguración de Àgora Cívica del Mondiacult, en el CCCB - David Zorrakino - Europa Press

Inaugura el foro Àgora Cívica previo al Mondiacult

La relatora especial de Naciones Unidas en el ámbito de los derechos culturales, Alexandra Xhantaki, ha considerado que España es un "firme aliado" de los derechos culturales, y ha apelado a los estados a que estén en el centro del debate y se avance hacia una fase de implementación.

En la conferencia inaugural del Àgora Cívica en el CCCB, evento paralelo al Mondiacult de la Unesco que se celebra la próxima semana en Barcelona, Xhantaki ha alabado los avances de los gobiernos español y catalán en el ámbito de los derechos culturales.

Xhantaki ha lamentado que los derechos culturales no tienen todavía un "papel central" en el debate político, y ha señalado que a nivel mundial se puede observar situaciones de censura, de cancelación de exposiciones o de recortes en financiación para la cultura.

Ha dicho que los derechos culturales se deben materializar más allá del sentimiento utilitario y acelerar que estén en el centro del debate y avanzar a su fase de implementación.

La relatora se ha preguntado cómo poner los derechos culturales "ante cualquier dogma" para poder implementarlos, y ha lamentado que los estados tienen una mirada estricta de la cultura como la propia de cada estado.

"Las culturas son maneras de vivir, expresan los valores de todos, no de las élites de los estados", ha señalado Xhantaki, para quien los derechos culturales contemplan un amplio abanico de derechos y no pertenecen a los estados sino a las personas.

"LA CLAVE ES LA PARTICIPACIÓN"

Para ella, los derechos culturales no tienen solo que ver con el acceso a la cultura, sino también con la participación: "La clave es la participación. El derecho de todo el mundo a participar en una vida cultural", ha dicho.

Xhantaki ha dicho que la cultura es un facilitador del desarrollo y juega un "papel crucial" para el desarrollo de todo tipo de políticas, actuando de puente entre la universalidad y la diversidad.

La experta ha asegurado que "quién decide" en la cuestión cultural es importante porque define las narrativas, que se convierten en realidades, y se ha preguntado si los estados protegen la cultura del propio estado o la de sus diferentes habitantes.

Para ella, los estados deben tomar medidas para garantizar las condiciones de los artistas y se vean protegidos "sobre todo en tiempos de tensión y guerra" como el actual.