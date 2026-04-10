La XIV Jornada Ambiental UB-Familia Torres abordará las fricciones entre clima y agricultura

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BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB) acogerá el 30 de abril la XIV Jornada Ambiental, organizada conjuntamente con Familia Torres y un comité asesor de expertos dirigido por el meteorólogo y doctor en Comunicación por la UB, Tomàs Molina, y que analizará las discrepancias entre clima, energía y agricultura.

Bajo el título '¿Por qué las políticas ambientales generan tanta controversia?', la jornada analizará las tensiones crecientes que rodean las políticas climáticas y ambientales en un contexto marcado por los conflictos geopolíticos, la crisis energética y los retos del sector agrario, informan la UB y Familia Torres en un comunicado este viernes.

La inauguración correrá a cargo del rector de la UB, Joan Guàrdia; del presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, y de Tomàs Molina, que conducirá el acto; la primera intervención será la del ambientólogo y director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, la de Marc Vilahur, que reflexionará sobre la integración de las políticas ambientales en el conjunto de las políticas públicas.

A continuación, la licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Ambientales por la UAB, profesora de Sociología en la UB e investigadora especializada en conflictos socioecológicos, movimientos ecologistas y gobernanza alimentaria, Amaranta Herrero, ofrecerá las claves para entender los conflictos ambientales en un contexto en el que diferentes actores compiten por definir qué quiere decir "transición ecológica" y con qué costes sociales.

En un segundo bloque de la jornada, el foco se centrará en la competencia por el uso de la tierra en el marco del debate europeo sobre seguridad alimentaria, energía y medio ambiente, e intervendrá el responsable de estrategia y política agrícola común (PAC) en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Ricard Ramon.

COMPETENCIA POR LA TIERRA

Acto seguido tendrá lugar una mesa redonda sobre la competencia por la tierra moderada por Tomàs Molina, con la participación del responsable de medio ambiente de Unió de Pagesos, Carles Vicente; el ceo de la Unión Nacional Española de Fotovoltaica (UNEF), José Donoso; la coordinadora territorial de Greenpeace en Catalunya, Carolina Pérez, y el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Marc Vilahur.

En el tramo final de la jornada, la analista y profesora de Ciencia Política y Sociología, especializada en calidad democrática y gobernanza para la transición ecológica y ganadora del Premio Paidós 2026, Cristina Monge, pronunciará la ponencia 'La gran oportunidad', en la que pondrá el acento en las oportunidades democráticas, económicas y sociales que puede generar la transición ecológica si se gestiona de manera participada y justa.