El XV Cercle de Turisme de Barcelona reúne a más de 150 profesionales del sector

La Diputación de Barcelona ha celebrado la 15 jornada del Cercle del Turisme. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 15 jornada del Cercle de Turisme, la plataforma de servicios de marqueting que impulsa la Diputación de Barcelona para dinamizar el sector turístico público y privado de la provincia, ha reunido a más de 150 profesionales este jueves.

La jornada se ha celebrado bajo el lema 'El que queda. Del moment al record' y se ha centrado en el "neuromarqueting como vía para crear experiencias únicas y memorables", informa la corporación en un comunicado.

Ha destacado que, más allá de la relación calidad-precio, la categoría de los alojamientos o el reconocimiento de los restaurantes de la provincia, "la fidelización de las personas que visitan un territorio tiene que ver con los recuerdos que quedan después de la experiencia".

La diputada de Turismo de la corporación, Ana Herrera, ha afirmado que las buenas experiencias turísticas están ligadas a la responsabilidad social: "Queremos que el recuerdo de la experiencia sea memorable, pero no a cualquier precio. No a cambio de calles masificadas, ni del deterioro del entorno, ni de una pérdida de calidad de vida para nuestros vecinos".

Por su parte, la directora general de Turismo de la Generalitat, Cristina Lagé, ha incidido en la importancia de trabajar en la creación de experiencias de calidad porque hay personas que vuelan miles de kilómetros para visitar lugares que están aquí al lado y que, por ello, "se les tiene que recibir bien porque nadie repite una destinación donde no ha sido feliz".