Zapatero apela a la unidad de la izquierda latinoamericana: "La derecha quiere unirse con Trump"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la Global Progressive Mobilisation - EUROPA PRESS

Augura la caída de los reaccionarios en la región y el resurgimiento "con fuerza" de los progresistas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha apelado a la unidad de las fuerzas de izquierdas y progresistas en Latinoamérica: "La unidad de Latinoamérica no es una aspiración, no es un ideal, es una necesidad. Debe ser la gran fuerza que una a los progresistas en Latinoamérica. La derecha quiere unirse con Trump y con Estados Unidos, cuando Estados Unidos no es demócrata".

En su intervención este viernes en la primera jornada en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha afirmado que la región debe "dar un ejemplo de mayoría de edad uniéndose" ante los próximos retos electorales en el continente.

Ha contrapuesto la posición de las izquierdas latinoamericanas a la de las fuerzas reaccionarias, que ha dicho que combaten al feminismo, a Naciones Unidas y a la lucha contra el cambio climático, y ha añadido: "Ahora ya se han sumado nada más y nada menos que a esta doctrina de que la mejor forma de llegar a la paz es la guerra, la fuerza".

"VA A IR HACIA ABAJO"

Zapatero, que ha hecho gala de su "cierta tendencia a intuir" por su dilatada experiencia en Latinoamérica, ha augurado la caída de los movimientos reaccionarios que, en los últimos años, han ganado espacios de poder en la región.

"Esta efervescencia que hierve, que hierve porque quema, de movimientos racionarios, y todo lo que hemos visto en los Estados Unidos, tiene en sí mismo todos los atributos de que va a ir hacia abajo, a un derrumbamiento, y además no va a ser menor", ha pronosticado.

Según él, está a punto de empezar un ciclo en que caerá el "discurso reaccionario, acientífico, negacionista, que olvida los derechos humanos, que no valora la paz, que disfruta con los misiles Tomahawks, los drones y los portaaviones, y con la destrucción y las muertes".

Ha terminado diciendo que es responsabilidad de las fuerzas progresistas que esto suceda, y ha sostenido que esta cumbre en Barcelona va a hacer historia: "Ya veréis, va a resurgir con fuerza el movimiento progresista".