El zumo de naranja ayuda al bienestar mental y la salud metabólica en la menopausia, según estudios

Archivo - Cajas de naranjas - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fruit Juice Science Centre (FJSC) ha constatado que diversos estudios recientes de Europa y Gran Bretaña consideran que un vaso diario de zumo de fruta natural, especialmente de naranja, contribuye al bienestar mental y la salud metabólica de la mujer durante la menopausia.

Lo contrasta con el hecho de que el consumo de frutas y verduras en España es inferior al recomendado: 9 de cada 10 personas adultas no consume las 5 raciones diarias aconsejadas, según informa en un comunicado.

La plataforma de información científica sobre la fruta también constata que nuevos estudios clínicos asocian el consumo habitual de zumo de fruta con una reducción de los síntomas depresivos y con beneficios relacionados con los polifenoles y la microbiota intestinal.