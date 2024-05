La Zurich Marató Barcelona de 2025 será el 16 de marzo y la eDreams Mitja Marató el 16 de febrero

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató Barcelona celebrará su 46 edición el 16 de marzo y la eDreams Mitja Marató Barcelona un mes antes, el 16 de febrero, informan los organizadores este martes en un comunicado.

Este 2024, la maratón barcelonesa ha contado con 20.000 runners, la tercera mejor cifra de participación de su historia, y la media maratón ha alcanzado el récord de participantes con más de 28.000 corredores.

Por eso la organización ha planteado un nuevo concepto en la comunicación para el próximo año, bajo el lema 'More than Just a Race', con el que cada una de las dos pruebas tendrá una idea de promoción propia relacionada con el ambiente festivo barcelonés.