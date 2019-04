Ábalos dice que Casado y Rivera "son como Pimpinela" tras su cruce de declaraciones sobre un futuro Gobierno tras el 28A

Publicado 31/03/2019 17:48:57 CET

El ministro también ha acusado a PP y Cs "de seguir la agenda" de Vox "para ver quién es más de derechas"

MELILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos, ha comparado al presidente del PP, Pablo Casado y al de Ciudadanos (Cs) Albert Rivera, con el dúo musical Pimpinela por sus últimos cruces de manifestaciones sobre sus posibles pactos y sus nombramientos como ministros en un futuro Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril.

En un mitin en Melilla para presentar a sus candidatos a las generales y europeas, Ábalos ha señalado que el ofrecimiento de Albert Rivera a Pablo Casado de un pacto de gobierno tras las generales o el hecho de que Casado diga que Rivera puede ser su ministro de Exteriores y éste le responda que el popular puede ser su ministro de Universidades "son como las canciones de Pimpinela", en la que simulan pelearse para después llevarse bien.

Ábalos ha explicado por qué dijo que él prefería un pacto PSOE-Cs frente a otro de PSOE-independentistas. "El otro día tenía que responder a una pregunta muy concreta, después de preguntar y repreguntar sobre lo mismo, y yo sabía qué titular buscaban". Así, el socialista ha dicho que respondió entonces que prefería a Cs "para que no tenga que explicar un pacto con independentistas, porque si no ya la tenemos".

A raíz de ello, ha añadido el ministro, Rivera ha intentando desmarcarse aún más de los socialistas. "Como yo contesto que prefiero a Cs, ellos tienen que borrar cualquier sospecha de que pueden pactar con el PSOE y (Rivera) se apresura entonces a proponerle un pacto de gobierno a Casado y el otro le responde que llega tarde, como con las canciones de Pimpinela".

"A continuación, uno le ofrece el Ministerio de Exteriores, 'lejitos te quiero', y el otro le dice 'mejor yo te doy el Ministerio de Universidades', o sea qué confianza. Hay respeto ahí, ¿estos -ha preguntado- son los que se quieren aliar para gobernar este país?, ¿con esta actitud, eh?" ha cuestionado en tono irónico, entre los aplausos de los más de 150 asistentes al acto electoral de los socialistas melillenses.

"COMPITEN POR QUIÉN ES MÁS DERECHA"

El secretario de Organización del PSOE se ha referido igualmente a las palabras del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, en las que aseguraba en un mitin en Valencia, en clara referencia a Vox, que "a mí nadie me habla de una derechita cobarde mirándome a la cara porque no me aguantan la mirada".

Al respecto, ha indicado que "los Cs están compitiendo ahora a ver quién es más de derechas, derechas sin complejos, de ahí que alguno les diga a otros que si son capaces, llamarme derecha cobarde y me mires a los ojos".

Ábalos ha apuntado que "en este país, en el que hemos tenido 40 años de dictadura, el ser más de derechas que el de derechas sabemos lo que significa, no es ninguna tontería. Pero como frivolizan con ello, están en ese campeonato de a ver quién es más de derechas".

De nuevo, en referencia a Vox y a su líder Santiago Abascal, a quienes no citó en ningún momento, José Luis Ábalos ha acusado a PP y Cs "de seguir la agenda de los otros que quieren armas para todos, porque esa es otra de las propuestas de la campaña de ese que vino aquí a hablar de mercancía humana, tachando a los inmigrantes de mercancía humana". A juicio del ministro de Fomento, "eso no es una palabrita más, eso encierra todo un concepto de cómo consideran a los seres humanos".

Por todo ello, ha recordado que la Constitución española considera a todas las personas por igual así como la declaración de derechos humanos. "La dignidad del ser humano no la prejuzga el ser nacional o extranjero, es la misma dignidad para todos, es la Constitución española", ha concluido.