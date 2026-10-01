La Abogacía andaluza reclama "unidad y cooperación" para luchar contra la violencia de género

Inauguración del II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) en Lucena (Córdoba). - CADECA

LUCENA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Abogacía andaluza, reunida este jueves y viernes en la localidad cordobesa de Lucena, ha reivindicado "la unidad y la cooperación" entre instituciones y profesionales como "los elementos imprescindibles para avanzar en la lucha contra la violencia de género".

Así se ha puesto de manifiesto durante la inauguración del II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género, organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), a través de su Subcomisión de Turno de Oficio en materia de Violencia de Género, y con la colaboración del Colegio de Abogados lucentino.

"Frente a la violencia de género no se puede trabajar cada uno por separado: la coordinación salva obstáculos, la formación mejora las respuestas y la unidad multiplica la capacidad de proteger", ha asegurado el presidente del Cadeca, Federico Fernández, durante la apertura de la cita jurídica, que, según ha añadido, "supone acercar el conocimiento y el debate especializado a nuestro territorio y contribuir a que la lucha contra la violencia de género sea una responsabilidad compartida por toda la sociedad".

Por su parte, el decano del Colegio anfitrión, Manuel Egea, ha recordado que "la violencia sobre la mujer exige algo más que una declaración de principios; exige preparación, escucha, diligencia y coordinación" al objeto de "garantizar una respuesta rápida, rigurosa y humana", destacando en su intervención "la enorme responsabilidad ética y profesional" de los cerca de 200 asistentes --presenciales y 'online'-- al evento, entre ponentes, congresistas y autoridades, como la delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo; el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

De hecho, igual que la primera edición celebrada en Huelva en 2022, el congreso se configura como un lugar de encuentro de los profesionales vinculados a la violencia de género, especialmente los letrados andaluces, en el que aprender y actualizar conocimientos, compartir experiencias y herramientas y plantear ideas que contribuyan a ofrecer una mejor respuesta a las víctimas desde una perspectiva práctica y multidisciplinar.

RESPALDO A CEUTA

Asimismo, durante el encuentro el presidente del Cadeca ha solicitado a los presentes a dar un sincero aplauso a los compañeros de Ceuta "por los momentos tan difíciles que están pasando y que desde Lucena puedan sentir el cariño y el apoyo de toda la abogacía andaluza".

En concreto, el programa contempla seis mesas redondas centradas en diferentes aspectos de la violencia sobre la mujer bajo el lema 'Abogacía & Víctima'. La primera ha abordado la asistencia a la víctima de violencia de género de la mano de la psicóloga Lucía Martínez y el capitán de la Comandancia de la Guardia Civil en Lucena, Javier Bote, con moderación del letrado Ramiro Guinea.

Por su parte, la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Isabel Moreno, y el letrado Javier Pérez Hinojosa, acompañados por la abogada María Jesús Arcos, se han centrado en los aspectos penales de la violencia sobre la mujer.

La sesión de la tarde ha arrancado con un debate sobre los aspectos civiles con la participación de la letrada especialista en Familia Amalia Moreno y el fiscal Gonzalo Fernández Jorda, con moderación de la abogada Esther Aguilera, seguido de otra mesa redonda, coordinada por la letrada María José Atoche, enfocada en la ejecución penitenciaria con intervenciones de Estela San José, magistrada de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Huelva, Plaza número 3, y Yolanda González Pérez, psicóloga del Centro Penitenciario de Córdoba.

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA VICARIA

Durante la segunda jornada se analizarán los delitos sexuales, de la mano de Ricardo Rodríguez, magistrado de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza número 1, y Ruth García Martín, médico forense, con intervención de Carlos Arias, presidente de la Subcomisión organizadora, como moderador.

Cerrará el programa científico un debate sobre violencia vicaria, con participación del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y moderación de la letrada Concepción Ortega, vicepresidenta de la citada Subcomisión. El encuentro concluirá con la lectura de conclusiones y el cierre institucional, en el que intervendrá el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González.

Asimismo, junto a las dos jornadas de formación, el II Encuentro Andaluz sobre Violencia de Género ha incluido este miércoles una reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de Abogacía Española en la que se han evaluado las novedades y retos en esta materia, así como actividades lúdicas para fomentar el compañerismo de los colegiados.

A través de este programa --que cuenta con el patrocinio y colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Lucena, Grupo Subbética, Mancomunidad de Municipios Subbética, Arquia Banca, Kutxabank, Aon, vLex y Sanitas--, el Cadeca pretende reforzar la especialización de los profesionales de la abogacía, pero también expresar el compromiso del colectivo frente a esta lacra social que, por el momento, ha dejado 41 víctimas en España y 12 en Andalucía, situando a la comunidad autónoma a la cabeza de las estadísticas de violencia de género a nivel nacional.