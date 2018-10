Afectados por la negativa de bancos a aceptar "billetes grandes" en Ceuta y Melilla se plantean acciones judiciales

Publicado 02/09/2018 17:54:31 CET

MELILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Afectados en Ceuta y Melilla por la negativa de algunas sucursales bancarias de aceptar billetes de 100, 200 y 500 euros, al parecer para prevenir el blanqueo de capitales, y el bloqueo de determinadas cuentas corrientes (cc), quieren emprender acciones judiciales si la situación persiste, dado el gran perjuicio que ello está ocasionando a su actividad empresarial.

Así lo han transmitido afectados al Despacho Lazaar Abogados personas perjudicadas por esta decisión, por lo general empresarios y comerciantes, se calcula que cientos de perjudicados entre ambas ciudades, dado que estiman que se trata de una medida ilegal, tal y como ha manifestado este domingo su director, el letrado melillense Rachid Mohamed Hammu.

"No sólo no es legal que un banco no acepte moneda de curso legal, sino que no es ni tan siquiera lógico. El Banco de España ya se ha pronunciado y los bancos tienen obligación de aceptar esos billetes", ha declarado el abogado.

El director del Despacho Lazaar Abogados ha indicado que si el objetivo es la prevención del blanqueo, hay otras formulas más efectivas que no permitir el ingreso de billetes de 100, 200 ó 500 euros a través de los cajeros ni por el mostrador.

PERJUICIO DOBLE

Para Rachid Mohamed Hammu, "el blanqueo del dinero se previene bancarizando la actividad comercial o empresarial, no contribuyendo a generar un mercado en el que se opere en metálico, que, ese sí, es más propenso al blanqueo de capitales o a otros ilícitos como pueden ser las infracciones o delitos fiscales".

El letrado ha admitido también que las cuentas en las que se realizan determinados ingresos en metálico derivados de la actividad comercial son las que están siendo bloqueadas. "Es un tema que estamos estudiando mucho, y nuestra intención es acabar ante los tribunales si se diera el caso, porque esa facultad de bloquear las cuentas de los usuarios de manera unilateral y, además, sin previa comunicación y sin especificación del motivo concreto no puede ajustarse a la legalidad".

Rachid Mohamed ha asegurado que estas medidas que están adoptando los bancos "están generando importantes perjuicios a los empresarios, de los que las entidades deberán responder".

TRANSACCIONES EN EFECTIVO

El director de Lazaar Abogados ha destacado que el perjuicio en Ceuta y Melilla, donde sostienen que se están dando las mismas particularidades, es doble, porque los negocios radicados en ambas ciudades tienen fundamentalmente relaciones económicas con personas provenientes desde Marruecos, que hacen las transacciones en efectivo.

Los afectados que se han puesto en contacto con su despacho están recibiendo un tratamiento particular y personalizado porque "cada afectado tiene contratado un tipo de producto, un tipo de contrato y tiene una determinada vinculación con la entidad bancaria, por lo que la solución no puede ser la misma en todos los casos".

Por último, ha recomendado a los empresarios afectados que deben adaptar su actividad a la normativa vigente, y recuerda que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, e incluso el Código Penal, exigen que las empresas adopten un programa de cumplimiento normativo, lo que se conoce como 'Corporate Compliance'.

Estos programas son unos protocolos implantados en las empresas destinados a evitar la comisión de infracciones dentro de las mismas, y así tendrían más fuerza a la hora de impedir que les bloqueen cuentas o no quieran aceptarles los llamados "billetes grandes".