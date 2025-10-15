Aparece en aguas de Ceuta el tercer cadáver de un joven migrante en menos de 24 horas

Archivo - Un Guardia Civil en una playa de Ceuta. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este miércoles un nuevo cadáver de un joven migrante en aguas de Ceuta, elevando a 39 el número de fallecidos en el litoral ceutí en lo que va de 2025, el más mortífero que se recuerda. Se trata del tercer cuerpo recuperado en menos de 24 horas, después de que ayer fueran hallados otros dos en distintos puntos de la costa.

El instituto armado ha recibido el aviso a primera hora de la tarde, tras el avistamiento de un cuerpo flotando cerca de la zona de Juan XXIII, en las proximidades del litoral norte de la ciudad. Agentes del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se han desplazado al lugar, donde han confirmado que se trata de un varón adulto joven, vestido con traje de neopreno.

Según fuentes de la investigación, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se estima que llevaba varios días en el mar. El cadáver ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo antes de ser conducido al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y tratar de identificarlo.

Con este hallazgo, son ya cuatro los cuerpos recuperados en octubre, un mes que ha coincidido con un repunte de la presión migratoria como consecuencia de la climatología.

Durante esta semana, las unidades de vigilancia marítima y terrestre de la Guardia Civil se han visto saturadas por la constante llegada de personas a nado desde Marruecos, mientras que las autoridades del país vecino han incrementado sus operativos de control en la franja costera.

El perímetro fronterizo de Ceuta se ha mantenido estos días bajo un dispositivo de seguridad reforzado, con presencia constante de unidades terrestres, marítimas y aéreas tanto del lado español como del marroquí.

El refuerzo respondía al temor de un incremento de los intentos de entrada este 15 de octubre, después de que circularan desde hace semanas en redes sociales -como Facebook, TikTok y WhatsApp- convocatorias para un cruce masivo hacia Ceuta.

Sin embargo, la jornada ha transcurrido sin incidentes destacados. No se han producido intentos de entrada colectivos ni alteraciones del orden en el entorno fronterizo, pese a las expectativas generadas por el llamamiento viral.