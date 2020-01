Asociación alerta de que siete familias con 22 niños duermen en la calle tras "ser expulsados" del CETI de Melilla

Publicado 04/01/2020 18:19:18 CET

MELILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Prodein ha alertado de que siete familias con 22 niños han sido "expulsados" por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) desde el viernes y "tienen que dormir en la calle" desde ese momento porque "hasta el martes no podrán devolverles sus pasaportes marroquíes en la Jefatura Superior de Policía al haber coincidido con un periodo festivo".

Los inmigrantes son de originarios de Marruecos y en su mayoría ha pedido asilo en España al asegurar que están siendo perseguidos en su país por haber participado en las protestas de la región del Rif.

El presidente de la organización no gubernamental (ONG) melillense, José Palazón, ha explicado que las personas expulsadas del centro dependiente del Gobierno de la Nación "permanecen a escasos metros de la puerta con un numeroso número de niños de menos de tres años protegiéndose del frío con unos medios muy escasos y casi sin comer".

Palazón ha asegurado que, debido al fin de semana y a los días festivos por Reyes, "hasta el martes 8 de enero no les entregarán sus pasaportes con lo que no pueden alquilar un habitación de un hotel ni nada por el estilo así que están condenados a pasar cuatro días en la calle de Melilla con sus hijos porque se da la circunstancia de que estando expulsados no pueden salir de la ciudad hasta el martes por no tener pasaporte".

El presidente del Prodein ha indicado que estas expulsiones no están justificadas. "El CETI vuelve a estar a plena capacidad con personas de Palestina, Túnez, Bangladesh, subsaharianas, entonces ya no necesita a más personas marroquíes de relleno y ha iniciado la expulsión de hombres mujeres y niños sin importar las circunstancias que se den en cada momento", ha lamentado Palazón.

La mayoría de afectados por estas expulsiones son peticionarios de protección internacional en España al aseverar que en Marruecos "son perseguidos" en su país por haber participado en las protestas para conseguir mejoras sociales y económicas en la región del Rif (Nador y Alhucemas), al norte del reino alauí.