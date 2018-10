Casado cree que mafias desplazan inmigrantes a España por la "demagogia" del PSOE

Actualizado 01/08/2018 17:42:05 CET

El presidente del PP, Pablo Casado, ha subrayado este miércoles en Ceuta que "el control de las fronteras y una política responsable de Seguridad no es ni de derechas ni de izquierdas sino necesaria" y ha denunciado "que gracias a la demagogia del PSOE los traficantes de seres humanos que estaban con un millón de personas en las costas libias para llegar a Italia están variando sus rutas para acceder a Europa por Ceuta, Melilla, Algeciras o Almería".

En declaraciones a los medios, Casado ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "no hacer demagogia con el problema de la inmigración" y ha criticado que "en apenas dos meses que lleva en el Gobierno ha empeorado la situación con un efecto llamada ya innegable después de algunos gestos como la recepción del barco 'Aquarius' que están produciendo que las mafias de trata de seres humanos y las redes de extorsión de buena gente que desde sus países de África quieren llegar a Europa estén perjudicándoles a ellos, la seguridad de nuestras fronteras y la sostenibilidad del estado del bienestar".

El dirigente del PP ha asegurado que su discurso hace compatible "la defensa de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que hacen una labor encomiable defendiendo las fronteras españolas; la condena a que les echen excrementos y cal viva o les intenten dar machetazos; la reivindicación de que España siempre ha sido un país solidario y de que Ceuta siempre se ha volcado con los inmigrantes; y que Europa nos tiene que ayudar en el desarrollo de este continente".

"Estamos en la frontera de España con África y hay que recordar a nuestros socios comunitarios que Europa y España también tienen una importante presencia en este continente con Ceuta y Melilla, que son la mejor esencia de España y de Europa y que representan cómo la integración cultural y la solidaridad con los vecinos de Marruecos y otros países africanos es posible sin hacer demagogia y con políticas responsables", ha señalado.

El líder del PP ha insistido en la necesidad de un "Plan Marshall" de la UE en África porque "de nada servirá el control de las fronteras si millones de africanos están buscando un futuro mejor ni nuestra solidaridad con el 0,7% sin una política integral en los países de origen". "Más allá de la cuantía es una cuestión de coordinación", ha apuntado al ser preguntado por su financiación e implementación, que sería "coordinada; con una exigencia de honestidad a los países de destino para que sea Europa la que con gorras azules haga esos proyectos para evitar la corrupción y el uso fraudulento; y que esos fondos no vaya a dialectos ni a la cultura de no se qué tribu sino a potabilización, educación, inserción laboral y comercio justo sin aranceles y en igualdad de condiciones".

"Lo que pasó con India y China hace unas décadas, cuando a través del libre comercio salieron millones y millones de la pobreza y se empezó a crear una clase media", ha apuntado, "es lo que tenemos que hacer con África y Ceuta y Melilla han demostrado que se puede, que con el comercio, el turismo y el influjo entre culturas llega el desarrollo económico".

"LA SOLIDARIDAD DEL PP FUNCIONA"

Desde su punto de vista, los gobiernos del PP demostraron que las cosas se pueden hacer "bien" y que "en Marruecos, Mauritania o Senegal, países aliados y amigos, ayudamos a formar a sus policías, hicimos planes de formación e inserción laboral con oficinas que permitían llegar a inmigrantes con igualdad de derechos y obligaciones". En su opinión, Sánchez está olvidando esa relación y pone "en jaque la seguridad de policías y guardias civiles poniendo en duda la Ley de Seguridad Ciudadana y las concertinas que instaló Zapatero y ahora reconocen que son necesarias".

Casado ha reconocido que los testimonios de los migrantes que llegan a España son "un drama" pero ha advertido que "la izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos". "No basta con buenismo y demagogia: eso se combate cooperando en los países de origen para que no les haga falta irse de sus casas", ha apostillado desde una defensa "total" de la "mal llamada Ley Mordaza que les protege en la frontera donde se les ha intentado dar machetazos y alguno se los ha llevado".

Ha insistido en que la inmigración tiene "que ser ordenada, regulada y en igualdad de derechos y obligaciones", al tiempo que ha replicado a quienes le comparan con líderes ultraderechistas de Italia o Austria que "no tienen ni idea de lo que pasa en Italia o Austria ni de lo que propone el PP, que es el único partido que ha demostrado que nuestra solidaridad ha funcionado".

"Creo que el PP vuelve a liderar la agenda política en España y me parece muy bien que los demás nos sigan: yo mañana le voy a decir a Sánchez que quiero apoyar al Gobierno de España para hacer políticas responsables y eficaces, no con buenismo y demagogia, lejos de un discurso xenófobo, racista y supremacista pero con responsabilidad para evitar dramas humanos y no ayudar a las mafias con políticas demagógicas que hacen que puedan captar nuevas rutas y extorsionados", ha sentenciado.