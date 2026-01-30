Casi 80 residentes del CETI de Ceuta parten hacia la península

Archivo - Fotografía de archivo, de noviembre, de la salida de migrantes desde Ceuta rumbo a la península tras su estancia en el Centro Estancia Temporal de Inmigirantes (CETI) ceutí - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 79 personas ha abandonado este viernes el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para partir rumbo a la península en busca de continuar con su viaje migratorio en otras comunidades autónomas. Se trata del traslado más numeroso de los últimos meses.

Los varones proceden en su mayoría de Argelia y Sudán. Todos ellos pertenecen al programa de Atención Humanitaria, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno. Han tomado el barco de las 11,30 horas con destino Algeciras.

Los chicos han llegado a la Estación Marítima acompañados de personal del CETI y de Cruz Roja, que se encargan de que todos ellos se marchan de la ciudad sin complicaciones. Los ya exresidentes del CETI serán atendidos en centros de acogida de otras administraciones autonómicas.

Esta salida se suma a los traslados semanales que se están produciendo desde verano con el fin de descongestionar las instalaciones. Desde el inicio de 2026, cada viernes se produce una salida. En total, han abandonado la ciudad en torno a 150 migrantes desde el 2 de enero.

Pese a las reubicaciones multitudinarias, el CETI aún acoge a más personas de las que le permite su capacidad, de 512 plazas como máximo. En estos momentos, el centro atiende a más de 600 personas, según fuentes del interior del recinto, aunque desde la Delegación del Gobierno no se facilitan cifras.

Esto se debe a que las entradas a nado y a través de la valla son también constantes, según garantizan desde asociaciones de la Guardia Civil, como AUGC o Independientes. Ambos han confirmado que el temporal que se mantiene desde hace una semana en el Estrecho ha provocado un importante incremento de la presión migratoria.

No solo acceden adultos, también menores. La Ciudad Autónoma, a cargo de la atención de los menores de edad, informó hace días de que durante esta semana lograron entrar unos 30 niños.

El 2 de enero se produjo una salida de 35 residentes del CETI hacia la península. Una semana más tarde, el día 9, fueron 48 los extranjeros que partieron hacia Algeciras. El 16 de enero, 36, y el día 23, cerca de una treintena.