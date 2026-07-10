Catorce migrantes parten desde Ceuta hasta otras comunidades autónomas

Archivo - Varias personas salen del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 14 extranjeros que residían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han partido este viernes hacia otras comunidades autónomas.

Todos ellos son varones y proceden de Sudán, el Chad, Guinea Ecuatorial y Argelia. Seis de ellos pertenecen al programa de Protección Internacional y los ocho restantes al de Atención Humanitaria, según han confirmado fuentes del Ministerio de Migraciones.

Los chicos han ido llegando a la Estación Marítima de Ceuta acompañados de personal del CETI y de Cruz Roja, que se encargan de garantizar el éxito del viaje.

Han tomado el barco de las 11,30 horas con destino Algeciras, desde donde serán derivados a distintos recursos del sistema estatal de acogida para continuar la tramitación de sus expedientes.

Esta salida se produce en un momento de relativa calma en la frontera sur terrestre de Europa. El CETI alberga actualmente a unos 340 residentes, según fuentes del interior de la institución. Las instalaciones tienen 512 plazas, que a menudo se superan con creces, como a principios de este año, cuando llegaron a acoger a casi mil personas.