Ceuta acoge ya a 570 menores migrantes no acompañados tras la llegada de otros 102 en 24 horas

Archivo - Varias personas a la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ceuta acoge este miércoles a 570 menores extranjeros no acompañados, de los que 102 han llegado a la ciudad a nado desde Marruecos en las últimas 24 horas, en plena situación de "crisis migratoria", según la calificación del Gobierno local.

En la última quincena, han entrado de manera irregular 360 niños y adolescentes. La sobreocupación de las instalaciones para la acogida de menores es superior al 1.600%, según ha informado este miércoles el presidente de Ceuta, Juan Vivas.

La Ciudad ha tenido que reabrir dos centros de acogida ya cerrados que sirven como recursos extraordinarios para atender la demanda, que sigue creciendo.

Se prevé que las derivaciones de los menores a otras comunidades autónomas comiencen a producirse pronto, ya que la última reforma de la Ley de Extranjería permite que los territorios que decreten una contingencia migratoria como la que Ceuta vive ahora puedan trasladar a los jóvenes 15 días después de su llegada.

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), la situación también es de "colapso". En la mañana de este miércoles se habían superado los 700 residentes, según fuentes del interior del centro, que cuenta con 512 plazas.

A sus puertas acampaban este martes más de 400 personas a la espera de su registro en la Policía Nacional para ingresar en las instalaciones. Este miércoles, después de que se hayan producido al menos 200 entradas más, se espera que el número de migrantes en situación de calle fuera del CETI sea "mucho mayor".

La media de entradas irregulares por mar al día es de 250, según han informado a este periódico fuentes policiales. Ello pese a que la Gendarmería marroquí está colaborando, como han asegurado fuentes de la Guardia Civil.