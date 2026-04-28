Ceuta pide al Gobierno un incremento de 70 millones en el presupuesto de vivienda

Varios billetes en imagen de archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

CEUTA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha solicitado al Gobierno central un aumento de 70 millones en la financiación estatal en materia de vivienda. La petición se ha trasladado este martes durante la Comisión Multilateral de Vivienda celebrada en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La directora general de Vivienda de la Ciudad, Tamara Guerrero, ha defendido la necesidad de elevar los fondos del Plan Estatal de Vivienda hasta, al menos, el 1% del presupuesto, con el objetivo de asegurar la ejecución de las actuaciones previstas. Según ha explicado, esta medida tendría un impacto directo en Ceuta de unos 70 millones de euros en los próximos cinco años.

Este incremento permitiría dar continuidad al Plan de Vivienda de la Ciudad 2025-2028, que contempla la construcción de hasta 1.000 viviendas en régimen de alquiler, destinadas principalmente a jóvenes, personas mayores y familias en riesgo de exclusión social.

El aumento, además, facilitaría "el desarrollo de políticas de ayudas al alquiler y a la compra de vivienda, especialmente dirigidas a la población joven".

Durante su intervención, Guerrero ha expuesto las necesidades específicas de Ceuta en materia de vivienda, así como el esfuerzo inversor realizado por la administración local. Entre las medidas destacadas figuran programas de rehabilitación energética que alcanzan hasta el 100% de la vivienda pública, además de incentivos fiscales como la reducción del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) a la importación, tasas e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) vinculados a la construcción.

La Ciudad considera que esta financiación adicional resulta clave para atender la demanda existente y ejecutar con garantías los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Tras la reunión, el Ministerio ha avanzado que a finales de mayo se celebrará la Conferencia Sectorial de Vivienda con las comunidades y ciudades autónomas para abordar este marco de actuación.