Ceuta pide a Sánchez una "acción rotunda" para devolver a Marruecos a 2.500 irregulares que entraron en mayo

CEUTA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha aprovechado la XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca para pedir a Pedro Sánchez "una acción rotunda del Estado" que sirva para devolver a Marruecos a los alrededor de 2.500 adultos y menores del país vecino que se calcula que siguen en territorio español tras la crisis fronteriza de mayo y para "igualarla" al resto de España en términos de "cohesión social, servicios públicos y desarrollo económico".

Vivas ha recordado durante la reunión, según ha explicado en su comparecencia ante los medios, que entre el 17 y el 19 de mayo "Ceuta vivió los momentos más difíciles de los últimos cincuenta años". "Tuvimos el alma el vilo cuando, sorteando la frontera con el beneplácito del país vecino, llegó a la ciudad un 15 por ciento de su población y otro tanto esperaba poder hacerlo", ha rememorado.

El presidente de Ceuta ha reconocido que el Gobierno de Sánchez "reaccionó donde debía y como podía para defender la integridad territorial y la soberanía" y que "las comunidades autónomas tuvieron un gesto de solidaridad que no olvidaremos y que marca un camino de futuro al hacerse cargo de parte de los menores no acompañados que desbordaban nuestras capacidades de respuesta".

"El Parlamento europeo", ha añadido, "también mandó un mensaje nítido y contundente en el sentido de que nuestra frontera es la de España y de la UE, y tanto nuestras fuerzas de seguridad como el Ejército y el resto de la sociedad demostró madurez, capacidad para resistir y solidaridad".

Desde ese punto de partida, Vivas ha incidido en que "se consiguió evitar el desastre, pero Ceuta vive una situación muy difícil: no ha recuperado la normalidad con unas 2.500 personas entre adultos y menores en situación irregular, buena parte en condiciones de manifiesta precariedad, insostenible desde cualquier punto de vista, por lo que si no se pone remedio de manera urgente el daño causado puede ser irreparable e irreversible".

El presidente de Ceuta ha reclamado "una acción rotunda del Estado para que podamos tener condiciones equiparables al resto del país a la hora de evitar riesgos de fractura social y de desarraigo de la población" y para "transmitir confianza y combatir la sensación de abandono".

"Es necesario y justo que se haga porque Ceuta tiene problemas, pero no es un problema y brilla por los intangibles como un ejemplo de lealtad y amor a España, de capacidad de voluntad para sortear las dificultades por adversas que sean y de respeto entre personas de distintos credos y razas que han hecho de ello una manera de vivir compartiendo en una patria común", ha manifestado.

"Todos compartimos la legítima aspiración de que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, de que tengamos un plan nacional para que las ciudades autónomas disfruten de idéntica cohesión social, servicios públicos y desarrollo económico", ha enfatizado Vivas, que espera que "en septiembre u octubre" el Estado tenga rematada su hoja de ruta al respecto y que "las gestiones de Interior y Asuntos Exteriores consigan que los irregulares salgan cuanto antes".

"EL PP NO ESTÁ A FAVOR DE DECLARAR NON GRATO A NADIE"

A preguntas de los periodistas, el presidente de Ceuta ha reiterado que su partido no votó a favor de la declaración de persona non grata en la ciudad de Santiago Abascal y ha dejado claro que "los respaldos personales que yo pueda tener no son importantes". "Lo trascendente es que el presidente nacional del PP y el resto de líderes autonómicos han renovado su compromiso de apoyar a Ceuta en lo que sea menester", ha advertido.

"El PP de Ceuta no está a favor de declarar non grato a nadie porque no conduce a nada y no es positivo, pero el trasfondo del debate es que se preserve la unidad de los ceutíes en la defensa de nuestra españolidad, algo que significa reconocer la verdad, que en la Asamblea de Ceuta no hay ningún promarroquí", ha zanjado. Según su criterio "Marruecos no tiene aliados en nuestra Asamblea y todos los ceutíes, cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, nos sentimos españoles hasta la médula".