Cifran en más de 10.000 los marroquíes que ya han retornado a Marruecos desde Ceuta, 2.388 por voluntad propia

CEUTA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha cifrado este miércoles en 2.388 el número de migrantes marroquíes que ha abandonado voluntariamente la ciudad autónoma para regresar a su país desde el 20 de mayo, cuando se redujeron a cero las entradas irregulares de ciudadanos del país vecino consentidas o instigadas por las fuerzas de seguridad del Reino alauita durante las 72 horas previas, cuando se calcula que habrían cruzado a territorio español entre 12.000 y 14.000 personas.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército lograron expulsar al país vecino entre el 17 y el 19 de mayo a unas 8.000 personas, por lo que la cifra total de devueltos al Reino alauita superaría las 10.000, según las estimaciones oficiales.

El flujo de regresos voluntarios se ha ido reduciendo paulatinamente y durante el pasado fin de semana sólo cruzaron la frontera de regreso a Marruecos 65 súbditos del Reino alauita, 23 el lunes y diez este martes.

Las autoridades del país vecino no admiten "por el momento" el retorno de quienes no regresan por voluntad propia y prefieren permanecer en la ciudad española en situación de calle, sobre quienes se incoan expedientes de expulsión de imposible ejecución cuando son interceptados por la Policía. Marruecos tampoco ha llegado a un acuerdo con España concreto para propiciar la repatriación de los más de mil menores no acompañados que continúan en Ceuta, más de 900 acogidos en equipamientos de emergencia y varios cientos deambulando por las calles.

En este sentido, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha recibido este miércoles un escrito firmado por Pedro Sánchez en la que el líder del Ejecutivo central reitera que la integridad de Ceuta, "como la de cualquier territorio de nuestra nación", será defendida siempre "por el Gobierno de España y por la Unión Europea".

En su misiva traslada al líder del Ejecutivo regional el "firme compromiso" del Gobierno de España para "garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos" y que Ceuta, como "parte indisoluble de España" cuenta "con la solidaridad de todas las comunidades autónomas en estos duros momentos".

"El Gobierno de España", concluye, "continúa trabajando para dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de todos los medios necesarios para resolver la crisis humanitaria".