Coalición por Melilla dice que el PSOE rechaza su oferta de ir en coalición y se presentará en solitario

Publicado 16/03/2019 16:58:47 CET

MELILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición en la Asamblea de la Ciudad Autónoma, Coalición por Melilla (CPM), ha admitido que el PSOE melillense ha rechazado ir en coalición a las elecciones generales del 28 de abril aunque ha asegurado que concurrirán en solitario a estos comicios aprovechando "una posible fragmentación del voto de centro-derecha y derecha".

En rueda de prensa, su presidente, Mustafa Aberchán, ha manifestado que la formación socialista no ha aceptado su propuesta de poner en marcha "un modelo canario" en referencia a las coaliciones que se han dado en esta comunidad autónoma "para hacer frente a los problemas crónicas de la ciudad".

Aberchán ha lamentado que el PSOE "haya despreciado o rechazado" el ofrecimiento de CPM, que cuenta en la Asamblea melillense con siete diputados frente a los tres del PSOE, 13 de PP y dos de Cs. "Cuando anunciamos que nos presentaríamos, obviamente nuestra intención es sumar fuerzas entre aquellos que quieran defender el proyecto de Melilla" ha explicado.

El líder de la oposición ha subrayado que su idea de ir con los socialistas buscaba poner en marcha "un proyecto progresista y de izquierdas" para luchar juntos para solucionar los problemas endémicos que sufre la ciudad española del norte de África, como su alta tasa de paro y su menor producto interior bruto.

"Presentaremos un programa de Melilla, por Melilla y para Melilla" ha dicho el presidente cepemista, dando por hecho que CPM concurrirá por primera vez en solitario en su historia a unas elecciones generales.

PASADO JUDICIAL

De este modo, la coalición CPM-PSOE no se va a reeditar y por tanto no se va a repetir la misma experiencia de las elecciones generales de 2008, en las que esta unión de fuerzas estuvo a 300 votos de arrebatar los escaños al PP, que gana ininterrumpidamente estas citas electorales desde el año 1996.

A raíz de dicha unión, una treintena de dirigentes de CPM y PSOE fueron enjuiciados por la presunta compra de votos en el llamado "caso voto por correo". La Audiencia Provincial condenó en noviembre de 2018 al ex secretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz y al ex presidente de Melilla y actual líder de la oposición Mustafa Aberchán (CPM) a dos años de prisión para cada uno, a 30 meses de inhabilitación especial y al pago de unos 9.000 euros.

Asimismo, otros 16 enjuiciados, todos afiliados o simpatizantes de PSOE y CPM, fueron también condenados por delitos electorales a penas de entre 44 días y seis meses 16 días de multa a 18 euros cada jornada y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de tres meses por cada delito.

En cambio, otros once fueron absueltos, entre ellos el ex delegado del Gobierno en Melilla, el socialista Gregorio Escobar, y el ex director provincial del Empleo Joaquín Arana y el ex diputado y ex secretario general de Juventudes Socialistas Amin Azmani.

La sentencia no era firme y ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que tendrá que emitir próximamente su veredicto y señalar si las condenas son firmes o en cambio decide la absolución de los acusados.