Comunidad Musulmana de Melilla condena las declaraciones del diputado de Vox que apoya cántico "musulmán el que no bote"

Archivo - La Comunidad Musulmana de Melilla expresa "su desconcierto" por el rechazo del PP a la regularización extraordinaria - COMUNIDAD MUSULMANA DE MELILLA - Archivo

MELILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha expresado este domingo su "rechazo más rotundo, su indignación y su firme condena" ante las declaraciones del diputado de VOX en el Parlament de Catalunya, Alberto Tarada, quien manifestó el apoyo de su grupo al cántico "musulmán el que no bote", entonado semanas atrás durante un partido en Barcelona entre las selecciones de fútbol de España y Egipto.

La asociación islámica, presidida por Mohamed Ahmed Moh, ha calificado las palabras del parlamentario catalán, también presidente provincial de VOX en Girona, de "gravemente irresponsables, ofensivas y perjudiciales para la convivencia democrática".

En un comunicado, la entidad ha subrayado que Melilla "no es una ciudad cualquiera", sino un enclave caracterizado por la convivencia real entre culturas y religiones. "Musulmanes, cristianos, judíos e hindúes comparten espacios, tradiciones y vida pública desde el respeto y la dignidad", ha destacado, insistiendo en que esta realidad es fruto del "esfuerzo colectivo" y de una cultura basada en el diálogo.

En este sentido, ha advertido de que cualquier discurso que fomente la división o el enfrentamiento "atenta directamente contra valores que en Melilla se practican cada día", y ha señalado que las declaraciones de Alberto Tarada no constituyen un hecho aislado, sino que responden a "una forma de hacer política basada en la provocación y el deterioro deliberado del debate público".

La Comunidad Musulmana ha rechazado "de manera tajante" la normalización de un lenguaje político "agresivo, ofensivo o excluyente", subrayando que la libertad de expresión "no puede utilizarse como excusa para fomentar el desprecio ni erosionar la convivencia".

Asimismo, ha advertido de que persistir en estrategias basadas en la confrontación "empobrece el debate democrático" y puede derivar en la pérdida de legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía.

La entidad ha hecho un llamamiento directo a las autoridades locales, instando tanto al presidente de la Ciudad Juan José Imbroda (PP) como a la delegada del Gobierno Sabrina Moh (PSOE) "a que se pronuncien de forma clara en defensa del respeto institucional y la convivencia".

Por último, la Comunidad Musulmana de Melilla ha reafirmado su compromiso con "una sociedad plural basada en el respeto, la dignidad y la convivencia", al tiempo que ha exigido responsabilidad y altura institucional a todos los representantes públicos.