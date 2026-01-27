La Comunidad Musulmana de Melilla expresa "su desconcierto" por el rechazo del PP a la regularización extraordinaria

El presidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Mohamed Ahmed Moh. Imagen de archivo. - COMUNIDAD MUSULMANA DE MELILLA

MELILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha manifestado este martes su preocupación y "profundo desconcierto" ante el cambio de postura del Partido Popular (PP) respecto al Real Decreto de regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. En un comunicado, la entidad que preside Mohamed Ahmed Moh ha señalado que no comprende "cómo una medida que históricamente ha contado con el respaldo de responsables de Gobierno y de Estado, incluidos expresidentes de distintos signos políticos, es cuestionada por una formación que anteriormente se mostró favorable a este tipo de regularizaciones".

En este sentido, ha recordado que en 2024 tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como su entonces portavoz nacional, Borja Sémper, "expresaron públicamente su acuerdo con una regularización extraordinaria en determinados supuestos, llegando este último a afirmar que el PP la apoyaría". La Comunidad Musulmana se ha preguntado "qué ha motivado el actual cambio de posición" y considera que "no responde a una reflexión jurídica o social de fondo, sino al temor del líder popular a verse condicionado por la presión política de Vox".

A su juicio de la organización religiosa, esta formación estaría intentando obtener rédito electoral mediante un discurso "cada vez más duro, alarmista y excluyente". En este contexto, la entidad ha mostrado su "profunda preocupación por el uso de expresiones como "la invasión mata", pronunciada recientemente por el líder de Vox, Santiago Abascal, en una manifestación pública".

Según el comunicado, este tipo de mensajes "deshumanizan a colectivos enteros, fomentan el miedo y la confrontación social y suponen una grave erosión de la convivencia y de los valores democráticos, constitucionales y humanitarios". Frente a estos discursos, la Comunidad Musulmana de Melilla ha destacado que amplios sectores sociales, institucionales y morales se han pronunciado a favor de la regularización extraordinaria.

En este sentido, ha subrayado las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, "quien ha expresado el respaldo de la Iglesia a la medida y ha apelado a la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de ofrecer respuestas responsables y humanas a una realidad existente".

La asociación ha incidido en que las políticas migratorias, especialmente aquellas que afectan a la dignidad y a los derechos básicos de las personas, "no deberían quedar supeditadas a discursos extremos ni a estrategias de confrontación política". Asimismo, ha reclamado "coherencia, responsabilidad institucional y respeto a la palabra dada como principios esenciales para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes".

Desde Melilla, ciudad que la entidad define como "histórica de convivencia, pluralidad y diversidad", se señala que "la regularización no tendrá un impacto directo en la comunidad local, ya que la práctica totalidad de las personas residentes se encuentran debidamente documentadas". No obstante, ha añadido que "de existir algún caso aislado, debería poder acogerse a la normativa vigente si la medida finalmente sale adelante".

Por último, la Comunidad Musulmana de Melilla ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas "para que actúen con altura de miras, coherencia y lealtad institucional", rechazando "discursos que dividen" y apostando por soluciones "serias, humanas y responsables", acordes con la realidad social del país y con los valores democráticos".