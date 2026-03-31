La Comunidad Musulmana de Melilla pide a Marlaska agilizar el paso fronterizo con Marruecos "por las largas esperas"

Imagen De La Última Visita Del Ministro De Interior Fernando Grande-Marlaska A Melilla - ARCHIVO/GOBIERNO

MELILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Mohamed Ahmed Moh, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita la agilización del tránsito peatonal y de vehículos en la frontera entre Melilla y Marruecos ante las prolongadas esperas que se registran desde su reapertura en 2022.

En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, registrado el pasado 27 de marzo, la entidad expresa su preocupación por la situación en el paso fronterizo de Beni-Enzar, donde miles de personas cruzan diariamente soportando tiempos de espera que, según denuncian, pueden prolongarse durante varias horas.

La comunidad musulmana ha valorado positivamente las inversiones anunciadas para la modernización de las infraestructuras y la implantación de sistemas tecnológicos como el Entry Exit System (EES), pero advierte de que "el principal problema actual sigue siendo la falta de fluidez en el tránsito".

Según detalla la carta, "estas demoras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en familias con menores, personas mayores y trabajadores transfronterizos, que ven afectada su actividad laboral y su estabilidad económica". Asimismo, alerta de "riesgos para la salud derivados de las largas esperas, especialmente en periodos de altas temperaturas".

El documento también señala que la acumulación de personas "genera situaciones de tensión y deteriora la convivencia, agravándose en épocas de mayor afluencia como el verano o fechas señaladas".

Ante esta situación, la Comunidad Musulmana de Melilla solicita al Ministerio del Interior la adopción de medidas urgentes "para mejorar la gestión del paso fronterizo, incluyendo el refuerzo de recursos humanos y materiales, la puesta en marcha de soluciones específicas para colectivos vulnerables y la apertura de un diálogo permanente con la ciudadanía".

La entidad concluye que cualquier proceso de modernización debe ir acompañado de medidas "prácticas, eficaces y humanas" que garanticen no solo la seguridad, "sino también la dignidad y calidad de vida de los usuarios de la frontera".