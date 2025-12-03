La Comunidad Musulmana de Melilla reclama a la RAN España-Marruecos una aduana comercial "abierta, operativa y estable"

Archivo - Uno de los ensayos de la aduana comercial entre Melilla y Marruecos. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA - Archivo

MELILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Musulmana de Melilla ha reclamado este miércoles la puesta en marcha "real y efectiva" de una aduana comercial "abierta, operativa y estable", coincidiendo con la celebración este jueves en Madrid de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos. La entidad recuerda que, pese a su supuesta reapertura en enero de 2025, la infraestructura "no está funcionando".

En un comunicado, su presidente, Mohamed Ahmed Moh, ha señalado que la plena operatividad de la aduana constituye "una demanda ampliamente compartida por la ciudadanía melillense" y una "oportunidad estratégica para mejorar la vida de miles de familias, dinamizar la economía local y fortalecer la confianza entre ambos países". "Una Melilla económicamente fuerte y estable contribuye igualmente a la estabilidad del entorno y a la prosperidad de la región", ha afirmado.

La organización religiosa ha subrayado que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos "solo pueden avanzar de manera sólida" cuando se basan en "un diálogo real y una voluntad sincera de resolver los puntos aún pendientes". En este sentido, ha destacado que la cooperación económica, un flujo comercial regularizado y canales transparentes de intercambio son herramientas "esenciales" para evitar tensiones y consolidar "una convivencia ejemplar".

La Comunidad Musulmana ha expresado su deseo de que la cumbre sea "fructífera" y que ambas delegaciones logren situarse "por encima de coyunturas políticas", priorizando las necesidades reales de las poblaciones a ambos lados de la frontera. "Melilla merece acuerdos que miren al futuro. Melilla necesita una aduana comercial abierta, operativa y estable", ha resaltado

La entidad ha subrayado que la ciudad, por su historia, composición social y realidad geográfica, "constituye un puente natural entre ambos países", un vínculo humano, cultural y económico que "debe servir como base para avanzar en un clima de entendimiento, cooperación y respeto mutuo", ha añadido.

Finalmente, la Comunidad Musulmana de Melilla ha reafirmado su "disposición permanente" a trabajar por un clima social de concordia y por "un modelo de ciudad abierto, plural y próspero, donde prime la convivencia y el bien común".