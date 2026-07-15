La Confederación de Empresarios de Ceuta denuncia que la aduana comercial "no funciona desde su instalación"

Archivo - Vehículos en la frontera del Tarajal. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha denunciado este miércoles que la aduana comercial entre España y Marruecos "no funciona desde su instalación".

"Su funcionamiento dista mucho del que caracteriza a cualquier otra aduana comercial internacional", han afirmado por medio de un comunicado difundido después de que la prensa nacional se hiciera eco esta mañana del cierre del paso fronterizo por parte de Marruecos con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Para la CECE, el debate "no debería centrarse exclusivamente en si la aduana permanece abierta o cerrada", sino en "la necesidad de que la aduana de Ceuta deje de ser una infraestructura de funcionamiento excepcional y pase a operar con los mismos estándares de normalidad, continuidad y eficacia que cualquier otra aduana comercial entre dos países".

Sobre la falta de funcionamiento real del paso fronterizo viene alertando la CECE desde la apertura de las instalaciones, en febrero de 2025. En numerosas ocasiones han alertado del desuso que el empresariado hace de la aduana debido a que Marruecos no ofrece las "garantías de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica" que requieren las empresas.

La organización ha señalado como principales deficiencias las limitaciones existentes sobre las mercancías autorizadas, el reducido número de operaciones comerciales, la ausencia de normalidad y reciprocidad en los intercambios, la incertidumbre que afrontan los operadores económicos y la posibilidad de que la actividad quede suspendida por decisiones unilaterales.

La Confederación ha manifestado que solo cuando la aduana comercial funcione en base a "los mismos estándares" que cualquier otra podrá afirmarse que existe "una verdadera normalización del comercio transfronterizo entre España y Marruecos en Ceuta".