El congreso interparlamentario del PP en A Coruña abordará la política migratoria

Sofía Acedo (PP), en una rueda de prensa en Melilla - PP

MELILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado este jueves que el próximo congreso interparlamentario del PP, que se celebrará los días 10 y 11 de enero en A Coruña, abordará de forma prioritaria la política migratoria, un ámbito en el que, según ha subrayado, Ceuta y Melilla "tienen mucho que decir" por su condición de primeras fronteras de Europa.

En rueda de prensa, Sofía Acedo ha señalado que Melilla ha cerrado el año con un incremento del 180% en las entradas irregulares respecto al ejercicio anterior, con un total de 327 accesos por vía terrestre y 21 por vía marítima. A juicio de la parlamentaria, estos datos evidencian que "siguen entrando inmigrantes de manera irregular" y reflejan "el fracaso de la política migratoria del Gobierno de España".

La diputada popular ha calificado de "nefasta" la gestión del Ejecutivo en esta materia, "no solo en Ceuta y Melilla, sino en el conjunto del país". En este sentido, ha afirmado que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018, España está viviendo "los peores años de llegadas irregulares", al tiempo que se registran "los niveles más bajos de ejecución de expulsiones y devoluciones", que sitúa en torno al 6%.

Acedo ha adelantado que en el encuentro interparlamentario se pondrá sobre la mesa la necesidad de una política migratoria "seria y rigurosa", basada en una inmigración "controlada y vinculada al mercado de trabajo". Asimismo, ha criticado lo que considera "llamadas irresponsables" del Gobierno central que, según ha dicho, "favorecen las vías irregulares de entrada.

La diputada ha recordado que el PP ya cuenta con un Plan Nacional de Inmigración, presentado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en Barcelona, y ha asegurado que este documento servirá de base para el debate interno del partido. "Desde Ceuta y Melilla tenemos mucho que decir porque somos las puertas de entrada en Europa y el Gobierno de España debe tener siempre una atención especial hacia nuestras fronteras", ha concluido.