La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía nombra a dos nuevos directores generales

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, interviene durante la toma de posesión de los delegados territoriales de Cádiz. A 30 de julio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este lunes, 31 de agosto, los nombramientos de dos directores generales vinculados a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige el vicepresidente segundo, Manuel Gavira (Vox).

En concreto, el Consejo de Gobierno ha nombrado a Estrella Díaz Sánchez como directora general de Ordenación del Turismo y la Hostelería, y a Javier Mateos de Porras Gómez como director general de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración.

Según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, la nueva directora general de Ordenación del Turismo y la Hostelería, Estrella Díaz, es catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en turismo inteligente, innovación, transformacion digital, gobernanza del dato, sostenibilidad y marketing turístico, y cuenta con más de 20 años de trayectoria académica y de colaboración con administraciones públicas, Segittur o la Comisión Europea.

Doctora Internacional en Estrategia y Marketing, cuenta con un MBA, especialización en Turismo Cultural y de Interior, y Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de España, complementado con formación en diplomacia científica, gobernanza y gestión de datos de destinos inteligentes.

Asimismo, Estrella Díaz fue Investigadora Distinguida Marie Sk.odowska-Curie en San Diego State University y la European Travel Commission. Es académica de la Academia Joven de España, Global Young Academy y Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha.

Como experta de la Comisión Europea, ha asesorado a destinos europeos y, en Andalucía, a Sevilla, Málaga y Sierra de Cazorla en digitalización, gobernanza del dato, sostenibilidad y competitividad turística.

Desde la Junta defienden que su trayectoria "combina experiencia internacional, liderazgo, planificación estratégica y asesoramiento científico para las políticas públicas".

NOMBRAMIENTO DE UN EXDIRECTIVO DEL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Por su parte, Javier Mateos de Porras Gómez, nombrado como director general de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración, es graduado en Turismo por la UCAM, guía oficial de turismo de Andalucía y cuenta con formación especializada en gestión hotelera.

Acumula más de 20 años de experiencia en el sector turístico, de la que destaca su trayectoria entre 2004 y 2024 en Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla, donde desarrolló labores de promoción y marketing de Sevilla y su provincia, con una amplia experiencia en mercados internacionales, ferias turísticas y acciones de promoción exterior, según se valora en la referencia del Consejo de Gobierno.

Hasta este momento era director-gerente del Patronato de Turismo de Melilla, cargo que desempeñaba desde 2024, al frente de la estrategia de promoción, posicionamiento y desarrollo turístico del destino.