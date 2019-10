El consejero de Sanidad de Ceuta compaginará su cargo con la medicina privada

Publicado 19/10/2019 14:56:55 CET

El consejero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, se va a convertir en el primer miembro del Ejecutivo autonómico que compatibilice el ejercicio de su cargo con la actividad privada, concretamente con el ejercicio de la medicina privada como autónomo.

La autorización solo está a expensas del trámite de su paso por el Consejo de Gobierno una vez que ha recibido luz verde en Comisión Informativa con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE.

Según consta en el expediente administrativo, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, Guerrero podrá pasar consulta como autónomo los lunes y martes por las tardes (ocho horas semanales no coincidentes con el horario de 8,00 a 15,00 de funcionamiento de las oficinas en la Administración) y "esporádicamente" dos horas adicionales durante el resto de la semana para atender "casos de urgencia".

Especialista en gastroenterología, el consejero ejercía hasta que el comienzo de esta legislatura tanto en el Hospital Universitario de la ciudad como en su consulta privada en régimen de autónomo. En su solicitud de compatibilidad afirma que recuperar su negocio particular no interferirá "en absoluto" con su responsabilidad política. También cree que "el desempeño de la profesión de atención médica a pacientes en la especialidad no tiene su razón en los asuntos que son competencia de la Consejería".

Para fundamentar su petición de compatibilidad, Guerrero ha alegado que "en Ceuta existen carencias asistenciales importantes en determinadas especialidades facultativas, entre ellas la de gastroenterología" y ha recordado que según el presidente del Colegio de Médicos local "es complicado mantener especialistas" en la ciudad y que "más de 50 se han ido en los últimos tres años".

El Colegio de Médicos ha emitido un informe en el que, a la luz de sus normas estatutarias y deontológicas vigentes, concluye que por su parte "no existe objeción" para que desempeñe ambas funciones.

El Reglamento del Consejo de Gobierno de Ceuta estipula que "el desempeño del cargo de consejero y viceconsejero se efectuará con plena dedicación y en exclusiva" y que "será incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral y/o profesional, y con el desempeño de funciones ejecutivas en sociedades mercantiles privadas". No obstante, contempla que dichos cargos puedan compaginarse "con el ejercicio de aquella actividad privada cuyo ejercicio no comprometa la imparcialidad o independencia del cargo en el ejercicio de su función".

También establece que "la dedicación exclusiva de un consejero o viceconsejero exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas de su cargo, sin que otras ocupaciones marginales puedan causar detrimento a la realización de sus tareas". En el caso de que estas tareas sean remuneradas, como es el caso de Guerrero, se requiere "una declaración formal de compatibilidad por parte de la Asamblea".