Cs pide al PP la marcha de Imbroda y no gobernar con Vox si quiere mantener el Ejecutivo de Melilla

Actualizado 13/06/2019 23:35:15 CET

MELILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El único diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Melilla, aunque con la llave del Gobierno de la Ciudad para desnivelar la balanza hacia el bloque CPM-PSOE o PP-Vox, Eduardo de Castro, se ha reunido este jueves con el presidente en funciones de Melilla y candidato a la reelección, Juan José Imbroda (PP), y le ha transmitido que si quiere obtener el apoyo de Cs debe renunciar a su acta de diputado y no presentarse como candidato a presidente y tampoco integrar en un futuro gobierno del PP a Vox.

En declaraciones a los periodistas, tras entrevistarse durante un cuarto de hora con Juan José Imbroda, el coordinador territorial de Cs ha transmitido al dirigente del PP que en el Pleno de investidura que tendrá lugar este sábado 15 de junio no apoyará su candidatura para continuar al frente de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.

De Castro ha querido dejar claro a Juan José Imbroda que el PP no contará con el voto de Cs "salvo que renuncie al acta de diputado y, por tanto, no se presente como candidato a presidente de la Ciudad Autónoma". Aunque Imbroda no esté incurso en ningún proceso judicial, De Castro ha indicado que el motivo por el que pide su marcha es "propiciar un cambio en el Gobierno de Melilla" y por una cuestión de "regeneración".

El diputado del partido naranja ha señalado que otra de las condiciones que ha trasladado a Imbroda para que Cs pueda votar a un candidato alternativo de PP es que ninguno de los dos parlamentarios de Vox ni otros que puedan proponer dicha formación pueden formar parte de un hipotético gobierno popular. Vox se ha apresurado a dejar claro este mismo jueves que no votará a favor de un candidato del PP si no forma parte del Ejecutivo de Melilla.

Por último, Eduardo de Castro ha señalado que, en el caso de que sus condiciones no sean aceptadas, se abstendría aunque ello suponga permitir el acceso al gobierno del bloque PP (10)-Vox (2) frente a CPM (8)-PSOE (4) porque, aunque los bloques sumen los mismos diputados (12), los populares consiguieron más votos y, por tanto, Juan José Imbroda seguiría siendo presidente de la Ciudad Autónoma.

Sin embargo, el diputado de Cs también ha dicho que tras su reunión con Imbroda "todo empieza de cero" y que transmitirá el contenido de su entrevista con Imbroda a Cs a nivel nacional, por lo que no descartaría un acuerdo del partido naranja con CPM-PSOE.

NIEGA TRANFUGUISMO

Por otro lado, la diputada electa de Coalición por Melilla, Fatima Mohamed, ha enviado un mensaje de móvil que se ha hecho viral para dejar claro que no se va a convertir en una tránsfuga y cambiar su voto en favor de otra opción que no sea en la que esté CPM. Mohamed fue en los años 90 concejal del PP en Gines (Sevilla), grupo que abandonó tras acusar a los populares de estar en contra de permitir que las alumnas vayan a clase con el 'hijab' o pañuelo islámico.

En dicho audio, con voz de indignación, Fatima Mohamed ha empezado su mensaje diciendo: "A ver chicos, ciudadanía de Melilla, Fátima está en Melilla; Fátima no es ninguna tránsfuga; Fátima tiene palabra; Fátima respeta su partido y a su presidente; Fátima no se vende para nadie ni con nadie".

La que fuera concejal del PP hasta mayo de 2010 ha proseguido señalando en su audio que "Fátima ha luchado los cuatro años de la legislatura y les ha enseñado a la gente de Melilla cómo se trabaja, me he dejado el pellejo en las elecciones los cuatro años y no me merezco que la gente esté estipulando (sic) y hablando a mis espaldas pero 'maglich' (no importa en tamazight), lo pongo en manos de Alá".

"Alá pone a cada uno en su sitio y a la gente que haya especulado sobre mi persona que le dé su merecido porque no me merezco que yo me haya ido de viaje con mis dos hijas y mi nieta y que estén hablando por detrás 'que si viene', 'que si no viene'. ¿Qué se cree la gente? ¿Que yo estoy loca? Sé dónde tengo los pies y sé lo que tengo que hacer", ha dicho.

La aclaración de Fatima Mohamed es importante porque la Asamblea de Melilla para la legislatura e ha conformado de tal modo que cualquier diputado puede decantar la balanza a uno u otro lado, porque de hecho en estos momentos el único parlamentario de Ciudadanos puede dar el Gobierno al bloque PP-Vox o al de CPM-PSOE, salvo que haya algún caso de transfuguismo en la sesión plenaria de este sábado 15 de junio.