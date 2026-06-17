Defensa investiga la muerte de un legionario de 23 años durante una instrucción física en Ceuta

Archivo - Fachada del Ministerio de Defensa. Imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

CEUTA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para esclarecer los hechos que llevaron al fallecimiento del caballero legionario Kevin Parra Mejía, de 23 años, el pasado martes mientras realizaba una instrucción física ordinaria con su unidad.

El portavoz de la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu), el teniente coronel Jesús Piqueras, ha informado sobre la apertura del procedimiento, antes del inicio de un acto fúnebre celebrado en homenaje al fallecido en su acuartelamiento, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión.

Piqueras ha comparecido brevemente ante la prensa tras la difusión de informaciones por parte de supuestos testigos de la muerte de Parra que apuntan a que se incurrió en una negligencia en los instantes previos al desfallecimiento del joven legionario.

Por canales de Telegram y Facebook, "compañeros de carrera" de Parra han relatado cómo el militar se desmayó una primera vez "sin que el oficial al mando hiciera caso". En su lugar, según han narrado, el superior se acercó y le ordenó que siguiera corriendo tras pronunciarle la siguiente frase: "Esta película me la conozco yo".

Según continúa el relato, "tres minutos más tarde", el joven volvió a caer al suelo sin que los sanitarios allí presentes pudieran reanimarle. Fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta, donde acabó falleciendo tras ingresar en el servicio de Urgencias.

Sobre ello se ha pronunciado el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), Marco Antonio Gómez, en declaraciones a Europa Press, que ha pedido "prudencia": "Ahora mismo hay que dejar actuar a la justicia y dejar los rumores en un segundo plano". Sin embargo, ha reconocido que en ATME ya han recibido el "testimonio de muchos" de los militares que atestiguaron el momento del desfallecimiento del legionario.

Además, ha asegurado que también se han puesto en contacto con ellos familiares de Kevin Parra. Admiten que "la gente tiene mucho miedo". "Temen represalias, por eso ahora estamos actuando con prudencia", ha añadido Gómez.

El presidente de ATME ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a aquellos dispuestos a contar lo que vivieron y ha recordado que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el derecho de los militares a "declarar en libertad" en estos casos.

Gómez ha querido hacer suyas las palabras de la mandataria cuando, tras el ahogamiento de dos militares en Córdoba, pidió "que todo el mundo pueda declarar sin presiones, decir la verdad sin temer ni tener miedo".

El portavoz de ATME ha querido transmitir a quienes puedan estar recibiendo presiones "que acudan a la asociación: "Nosotros les ayudaremos sin ningún problema".