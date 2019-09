Delegada del Gobierno en Ceuta sugiere que los últimos migrantes sin asilo que entraron “violentamente” serán deportados

Publicado 19/09/2019 15:47:31 CET

CEUTA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha dejado entrever este jueves que los 148 migrantes mayores de edad que entraron el pasado 30 de agosto "violentamente" en la ciudad autónoma saltando su perímetro fronterizo serán devueltos al país vecino cuando culmine el proceso de gestión de sus solicitudes de protección internacional, de las que solo se han admitido a trámite siete hasta ahora.

"Entraron violentamente y ya dijimos en su momento que todos los que entraran violentamente en Ceuta no veíamos que sea la forma de querer entrar en un país... Estos días se está cumplimentando toda su documentación y estamos a la espera de que el Ministerio del Interior dé la orden de lo que sea", ha apuntado Mateos en declaraciones a los medios.

Al ser preguntada expresamente por si la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es deportarlos al país vecino, como se hizo en agosto del año pasado con otros 113, la delegada ha dicho que se hará "lo que decida el Ministerio del Interior". "Estamos esperando a terminar de tramitar su documentación para que todo esté en regla", ha concluido.

Interior no aclara si pidió al Reino alauita durante el plazo de días establecido en el Tratado de Readmisión de 1992 que aceptase la devolución de todos los que no fuesen menores (solo cinco de las pruebas oseométricas practicadas a más de 50 han dado resultado inferior a 18 años) o no viesen admitidas a trámite sus peticiones de protección internacional, algo que hasta la fecha únicamente ha sucedido con siete, tal y como han detallado fuentes intervinientes en el proceso a Europa Press.

Los quince abogados de oficio del Colegio de Ceuta encargados de la defensa de los migrantes, en su inmensa mayoría procedentes de Guinea Conakry, ya han presentado varios recursos con petición de medidas cautelarísimas de no retorno ante la Audiencia Nacional y lo mismo prevén hacer en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo locales.