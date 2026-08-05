Detenido un prófugo buscado en Francia por tráfico de armas, drogas y blanqueo cuando intentaba acceder a Melilla

Control documental de la Policía Nacional en el Puerto de Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un prófugo reclamado por Francia mediante una orden europea de detención y entrega en vigor desde septiembre de 2025 por presuntos delitos de tráfico de armas y municiones, tráfico de estupefacientes, daños y blanqueo de capitales.

Según informa la Jefatura superior, el reclamado está presuntamente implicado en una peligrosa persecución ocurrida en noviembre de 2024 en la ciudad francesa de Nimes, después de desobedecer un control policial. Posteriormente, en un registro domiciliario, las autoridades francesas le intervinieron un arma de fuego del calibre 9 milímetros, sustancias estupefacientes y 49.500 euros en efectivo.

Su detención se produjo el pasado 29 de julio cuando intentaba acceder a Melilla procedente de la Península y fue localizado por agentes del Grupo Operativo de Fronteras (GOF) de la Jefatura Superior de Policía.

Se trata de las 37 personas detenidas durante el pasado mes de julio en Melilla sobre las que pesaban órdenes de búsqueda y detención dictadas por autoridades judiciales españolas e internacionales por delitos de diversa naturaleza. Los otros 36 eran reclamados por órganos judiciales españoles.

Las requisitorias estaban relacionadas con delitos de lesiones, malos tratos en el ámbito familiar, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, estafas, delitos contra la salud pública y contra la seguridad vial, entre otros. Tras su puesta a disposición judicial, todas las órdenes de búsqueda quedaron sin efecto. Más del 91% de los detenidos eran hombres.

Las detenciones se llevaron a cabo en colaboración con las distintas autoridades judiciales y que los reclamados fueron localizados principalmente en los pasos fronterizos terrestre, marítimo y aéreo, así como en la vía pública y en medios de transporte con destino a Melilla. En estos dispositivos participan también agentes de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, encargados de los controles en estaciones y medios de transporte.

La gestión de las órdenes judiciales corresponde a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, que trabaja en coordinación con el Juzgado de Instrucción de Guardia y con los órganos judiciales reclamantes. En el caso de las reclamaciones internacionales, la coordinación se realiza además a través de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

La Policía recuerda que muchas de las personas reclamadas eluden deliberadamente las citaciones judiciales y permanecen en situación de búsqueda hasta que son localizadas, siendo algunas de ellas delincuentes habituales o especializados. Por ello, destaca la importancia de la colaboración ciudadana para localizar a personas reclamadas por la Justicia y recuerda que cualquier información puede comunicarse de forma confidencial a través del correo electrónico habilitado para este fin.

Durante el mismo periodo, los agentes tramitaron un total de 171 propuestas de sanción administrativa por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.