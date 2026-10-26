Detenidos dos menores por incendiar el barco monumento de Melilla y otros dos jóvenes por quemar contenedores

Momento de la quema del monumento a los pescadores de Melilla. - POLICÍA NACIONAL

MELILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a dos menores de edad como presuntos autores del incendio del barco monumento dedicado a los pescadores de la antigua flota pesquera melillense, ubicado en la Plaza de los Pescadores. Además, otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido arrestados por presuntamente prender fuego a un contenedor de basura que afectó a otros dos en la zona de Cabrerizas.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, los dos menores detenidos por el incendio del monumento han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, tras una investigación desarrollada por el Grupo de Menores (Grume) de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Las pesquisas se iniciaron después de que un vídeo del incendio se difundiera a través de las redes sociales. Las llamas ocasionaron daños en la cubierta, la cabina y el casco de la embarcación.

La investigación policial presentó dificultades debido a la ausencia de imágenes de videovigilancia, testigos inicialmente identificados y otras pistas que permitieran esclarecer lo sucedido. Sin embargo, los agentes llevaron a cabo una investigación de campo que, mediante numerosas entrevistas y declaraciones, permitió reconstruir los hechos.

Los investigadores consiguieron identificar a varios testigos, contrastar la información recabada y acotar el círculo de los presuntos responsables hasta lograr identificar, localizar y detener a los dos menores.

El barco monumento de la Plaza de los Pescadores fue inaugurado en 2006 como homenaje a los integrantes de la antigua flota pesquera de Melilla, cuya actividad tuvo una especial relevancia en la historia económica y social de la ciudad durante el siglo XX. Este año se cumplen dos décadas desde su inauguración. Además, el pasado año la embarcación fue objeto de una renovación, en la que se invirtieron 150.000 euros.

QUEMA DE CONTENEDORES

En una actuación distinta, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) detuvieron la pasada madrugada, en la calle General Castaños, en la barriada de Cabrerizas, a otros dos jóvenes --uno de ellos menor de edad-- que fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras presuntamente prendían fuego a un contenedor de basura.

El portavoz policial ha detallado que el incendio afectó también a otros dos contenedores adyacentes. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores, según corresponda, como presuntos responsables de un delito de daños por incendio.

La Jefatura Superior de Policía ha subrayado que estas actuaciones se enmarcan en un dispositivo policial específico establecido para intensificar las labores de prevención, investigación y respuesta ante este tipo de hechos delictivos.