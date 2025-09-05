Dos cadáveres hallados el mismo día en Ceuta elevan a 26 los migrantes recuperados del mar en 2025

Vista de la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta, este pasado mes de agosto - Antonio Sempere - Europa Press

Más de 100 migrantes duermen a las puertas del CETI

CEUTA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este viernes los cadáveres de dos niños de origen magrebí en el litoral de Ceuta. Estos últimos elevan a 26 los cuerpos hallados en lo que va de 2025, tres de ellos durante los primeros cinco días de septiembre.

El primer fallecido fue localizado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil alrededor de las 10,00 horas, mientras patrullaban. El segundo fue localizado pasadas las 12,30 horas, cuando el cuerpo se aproximaba a la orilla.

Ambos cadáveres pertenecen a varones "muy jóvenes", que presentaban un estado de descomposición inicial, por lo que las primeras hipótesis de la Benemérita apuntan a que el fallecimiento es reciente. Los dos vestían ropa de calle, no portaban traje de neopreno ni aletas, según han confirmado a esta agencia desde la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Tras recuperar el cadáver, la Guardia Civil los ha transportado hasta la base del Servicio Marítimo, tras lo cual será portado hasta el instituto de medicina legal para proceder a la autopsia. Tras la actuación del forense se conocerá la edad exacta de ambos.

Con estas apariciones ya son tres los migrantes hallados muertos en aguas de Ceuta en septiembre. Desde enero, la benemérita ha recuperado 26 cuerpos. En todo el año 2024, se encontraron 21 cadáveres.

La presión migratoria en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos se mantiene, según la Guardia Civil, tras un mes de agosto caracterizado por el aumento de los flujos migratorios irregulares por el mar y la valla.

Las autoridades de Marruecos siguen colaborando con la Guardia Civil cada noche para controlar los intentos de entrada que se producen desde Fnideq, la localidad marroquí más cercana a la ciudad autónoma.

Los recursos de acogida se encuentran saturados, tanto de los mayores de edad, que residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que atiende a más de 800 personas pese a tener 512 plazas, como de los menores. El área de Menores de la Ciudad Autónoma acoge a unos 500 niños, aunque su capacidad está limitada a 132 personas como máximo.

A LAS PUERAS DEL CETI

La ocupación del CETI ha provocado que dejen de admitir nuevos residentes y, como consecuencia, más de 100 personas migrantes y refugiadas de diferentes nacionalidades se encuentran desde hace más de dos semanas en situación de calle a sus puertas.

Los afectados, procedentes de varias nacionalidades del Magreb y el África subsahariana, solo pueden acceder a las instalaciones para realizar tres comidas diarias y asearse. Entran en grupos reducidos, acompañados de vigilantes del centro, según han confirmado a esta agencia fuentes internas al centro y varios migrantes entrevistados en el exterior del CETI.

Las instalaciones, que cuentan con 521 plazas como máximo, acogen en estos momentos a más de 800 residentes, según las fuentes consultadas. El Gobierno trata de aliviar la saturación con la organización de traslados semanales. Este jueves se produjo una salida de 54 varones a la península.

Los recursos extraordinarios habilitados por la administración para hacer frente a la demanda también se encuentran sobrepasados. Han colocado literas en varias aulas e instalado carpas, pero son insuficientes. Las entradas a Ceuta por los espigones y la valla siguen produciéndose a diario, en noches donde la presión migratoria persiste, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Dos entidades sociales, la Asociación Elín y el colectivo No Name Kitchen, han denunciado este viernes la "precariedad" y "condiciones de indignidad" en las que viven. Las organizaciones han contabilizado a "cerca de 200 personas". "Duermen a la intemperie, en el suelo, frente a las puertas del centro de acogida tan solo con sábanas y cartones", han expuesto en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

"No tienen acceso a cobertura de necesidades básicas, teniendo unas condiciones de higiene y alimentación precarias que no reúnen unas garantías mínimas de humanidad y dignidad", han continuado las organizaciones.

Elín y No Name Kitchen han querido resaltar la imposibilidad de los afectados de acceder a recursos sanitarios e higiénicos que les permitan curar sus heridas, prevenir el contagio de enfermedades, ni mantener unas condiciones sanitarias mínimas. "Ante esta situación, estas personas no pueden hacer efectivos ninguno de sus derechos fundamentales", han lamentado.

Han recordado que entre esas personas "hay quienes provienen de países en los que hay situaciones de persecución y/o guerra, y requieren de protección internacional". Han alertado de que, al encontrarse en estas condiciones, "no puede solicitar esta protección y no se les está facilitando los medios para poder hacerlo, como obligan las leyes internacionales de asilo y protección internacional".