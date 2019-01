Duplican el dispositivo de seguridad del Hospital de Ceuta tras la entrada de dos encapuchados en su zona industrial

Publicado 21/01/2019 16:21:46 CET

CEUTA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y el director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), Jesús Lopera, han anunciado este lunes el incremento inmediato de efectivos que se ha acordado introducir en el dispositivo de vigilancia nocturna del Hospital Universitario de la ciudad autónoma después de que durante la madrugada se detectase la "intrusión" de dos "personas jóvenes" que iban "con pasamontañas y encapuchadas" en la zona industrial del clínico, donde se encuentran los almacenes y depósitos de distintos productos inflamables como "gases industriales, propano, climatización, etcétera".

En rueda de prensa tanto Mateos como Lopera han dejado claro que no ha pasado "nada" porque "no se ha registrado ningún robo ni ningún incendio, ni real ni potencial", y los intrusos solo han podido acceder a "un pasillo cerrado" pero se quiere prevenir "un riesgo mayor". "El hecho no ha sido 'grave' pero sí 'inusual' y por eso vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para tranquilidad de la ciudadanía", han resumido.

De entrada, el plantel de cinco vigilantes de seguridad privada que hasta ahora se encargaba del Hospital en horario de noche será aumentado de forma inmediata a nueve operarios con dos vehículos para hacer rondas perimetrales. En la zona industrial, un trabajador se encargará específicamente de controlar la documentación y las matrículas de quienes accedan a ella. En paralelo, el INGESA está analizando si será necesario aumentar la altura de su vallado y retirará "más asiduamente" los cartones o palés que pudieran ser peligrosos en caso de fuego.

La delegada y el director territorial han detallado que a las 3.42 horas de este lunes el vigilante encargado del control de las "más de 200 cámaras de seguridad" del equipamiento sanitario detectó a dos "encapuchados" que llevaban un objeto no concretado en las manos. Los dos individuos se escondieron momentáneamente y cuando emprendieron la huida uno perdió "un móvil o algo así" que pudo recuperar antes de continuar la fuga.

Los vigilantes alertaron a la Policía Nacional, ante la que los responsables del INGESA ya han tramitado la correspondiente denuncia sin querer entrar en más elucubraciones. "No tenemos nada tangible para pensar que iban a sustraer algo, a pernoctar o a cualquier otra actividad y eso tendrán que determinarlo los investigadores de las Fuerzas de Seguridad", ha advertido Lopera.

Mateos ha justificado su rápida comparecencia ante los medios pese a que "no falta nada ni se ha producido nada" en la necesidad de "evitar que se genere ninguna alarma en la infraestructura más sensible de la ciudad", en el que hasta ahora no se habían registrado más que "incidentes menores" como "pequeños altercados en Urgencias" o "indigentes durmiendo".