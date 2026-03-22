Emotivo reencuentro en Melilla con los 200 militares evacuados de Irak tras la guerra entre Estados Unidos-Israel e Irán

Reencuentro de los familiares con los militares evacuados de Irak tras la guerra en Irán. - COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

MELILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 200 militares de la Legión de Melilla evacuados desde Irak por la guerra EE UU-Israel con Irán ya se encuentran en la ciudad española de norte de África tras aterrizar a lo largo del sábado, trasladados en sendos aviones hasta aeródromo militar melillense, donde fueron recibidos con grandes muestras de emoción y alegría por sus familiares y amigos.

Según han informado a Europa Press fuentes militares, los efectivos aterrizaron a lo largo de la jornada en el aeródromo militar melillense a bordo de dos aviones A400M del Ejército del Aire y del Espacio, en vuelos procedentes de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Las llegadas se produjeron a las 14,30 y a las 19,00 horas, tras un repliegue escalonado que incluyó su traslado previo desde Irak a Turquía.

La recepción ha estado marcada por escenas de emoción, alivio y alegría, con familiares y amigos aguardando a pie de pista, algunos portando pancartas de mensajes hacia sus seres queridos, para reencontrarse con los militares tras varios días de incertidumbre, desde que el pasado 28 de febrero comenzó la guerra de EEUU e Isreal con Irán.

España mantenía en Irak a unos 300 militares en el marco de ambas operaciones. De ellos, 200 pertenecían a la Comandancia General de Melilla, con un peso destacado de legionarios. Durante su despliegue, los militares españoles han participado en tareas de formación, apoyo logístico y protección de instalaciones, integrados en estructuras multinacionales y a petición de las autoridades iraquíes en su lucha contra el grupo terrorista DAESH.

La llegada a Melilla pone fin a una operación considerada compleja por Defensa y devuelve a la normalidad a las familias de los efectivos, que han protagonizado emotivos reencuentros tras su regreso desde una de las regiones más inestables del panorama internacional actual.