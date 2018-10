Empresarios de Melilla lamentan el "silencio" del Gobierno por el cierre de la aduana por Marruecos

Publicado 07/10/2018 16:52:14 CET

La Plataforma de Empresarios de Melilla ha expresado este domingo que "es inaudita, inadmisible e irresponsable la actuación" del Gobierno de Pedro Sánchez en el cierre de la aduana comercial adoptado de forma unilateral por parte de Marruecos, y el "silencio" y la "falta de respuestas" después de tres meses desde este decisión que, advierte, podría provocar numerosos parados.

A través de un comunicado de prensa, la organización que preside Enrique Alcoba Ruiz ha manifestado que "no podemos ni debemos soslayar el desaire que recibimos por parte de Marruecos al ejecutar el día 1 de agosto la amenaza del bloqueo de la aduana comercial, y ante el que desde el 17 de julio desde la Plataforma demandamos una respuesta enérgica por parte del Gobierno español".

En este sentido, ha indicado que "sabemos que nuestra petición fue cursada hacia el Ministerio de Exteriores, pero nos parece inconcebible que, después de tres meses, aún no se haya pronunciado nuestro Gobierno más que para mantener una absurda e inoperante reunión 'técnica' entre los máximos responsables de Aduanas de ambos países".

Así, han criticado que no se ha producido "ni una sola nota de prensa sobre el contenido de los asuntos 'técnicos' tratados en la misma, y ni una sola palabra del contenido y objetivo de la 'Comisión de trabajo' acordada ese mismo día 13 de septiembre".

La Plataforma de Empresarios de Melilla ha indicado que en estos momentos, tras la visita esta semana de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, "exigimos a la delegada del Gobierno (Sabrina Moh) que nos dé una respuesta a las que venimos demandando hace mucho tiempo, y que aquí hemos reproducido".

La organización que preside Enrique Alcoba ha advertido de que "la actual situación no vamos a poder soportarla más tiempo las empresas melillenses y, de no revertir la situación, las listas del paro se van a ver engrosadas de forma muy grave, y no habrá planes de empleo o subsidios que puedan paliar la situación de tantos parados en nuestra Ciudad".