Los empresarios de Melilla piden avances reales en la aduana: "Marruecos nos ahoga y España mira hacia otro lado"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba. - CEME-CEOE

MELILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, ha expresado este martes sus expectativas ante la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, que arranca este miércoles en Madrid, confiando en que "este encuentro permita, por fin, avanzar en la normalización real del tránsito comercial entre ambas ciudades", aunque al mismo tiempo asegura que Marruecos busca "ahogar económicamente" a Melilla mientras España "mira hacia otro lado".

En declaraciones a Europa Press, Alcoba ha criticado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya calificado de "excelentes" las relaciones bilaterales entre España y Marruecos en el comunicado oficial que anunciaba esta RAN. "Serán excelentes para el resto de España, porque a nosotros nos está ahogando económicamente", ha subrayado, añadiendo que "no solo no se ha reabierto la aduana comercial como se prometió en abril de 2022, es que ni siquiera se permite el régimen de viajeros en ambos sentidos".

Alcoba ha resaltado que, desde la reapertura parcial de la frontera en mayo de 2022, Marruecos permite la entrada de mercancías desde su país a la ciudad española del norte de África, pero no la salida de productos desde Melilla a territorio marroquí. "Esto es la ley del embudo. Marruecos hace lo que considera oportuno, pero lo grave es que España se lo permita y no defienda los intereses de Ceuta y Melilla", ha señalado.

El presidente de la CEME ha denunciado que esta situación genera una "inseguridad jurídica total" que impide a los empresarios adquirir mercancías con garantías de poder exportarlas. Ha recordado que el propio Gobierno central anunció que la aduana comercial estaría plenamente operativa en 2022, luego en 2023 y, finalmente, en 2025, cuando se autorizó un tráfico "limitado y simbólico" de uno o dos camiones semanales --solo con productos frigoríficos-- antes de volver a cerrarla en junio por la Operación Paso del Estrecho (OPE). Aunque el paso se reabrió oficialmente el 15 de septiembre, Alcoba afirma que desde entonces "no ha habido ningún movimiento", según la información que ha podido recabar del Colegio de Agentes de Aduanas.

El empresario ha comentado que la diputada nacional Sofía Acedo recibió recientemente una respuesta por escrito del Gobierno de la Nación en la que se afirma textualmente que "las aduanas comerciales con Marruecos están operativas". Sin embargo, Alcoba ha considerado que esta contestación es una declaración vacía: "¿Cómo va a estar operativa una aduana si no pasa ningún camión en ninguna dirección? Llamarlo operativa es teatro".

A su juicio, Marruecos busca "ahogar económicamente" a Melilla mientras España "mira hacia otro lado". Por ello, ha insistido en que "los empresarios de la ciudad necesitan certidumbre, garantías legales y un funcionamiento real del tránsito comercial".

España y Marruecos han acordado celebrar en Madrid la XIII RAN este miércoles y jueves, en un contexto que ambos gobiernos califican de "excelentes relaciones bilaterales". Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el encuentro gubernamental tendrá lugar este jueves y estará precedido el día anterior, este miércoles, por un foro empresarial entre compañías y entidades de ambos países, también en la capital española.