El ex número uno de la Policía afirma que "la voluntad política" es clave para incluir a Ceuta y Melilla en la OTAN

MELILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha manifestado que "la incorporación explícita de Ceuta y Melilla en el tratado de la OTAN es una cuestión controvertida", añadiendo que "hay un amparo legal por parte de la OTAN, aunque no esté explícitamente recogido en el tratado. No se trata tanto de una cuestión jurídica, sino estratégica".

Así lo ha manifestado durante el webinar España ante el futuro de la OTAN, organizado por 'Europa Ciudadana', think tank académico especializado en asuntos europeos, con motivo de la próxima cumbre de la OTAN.

Según ha informado 'Europa Ciudadana', Ignacio Cosidó ha subrayado que la relación estratégica entre España y Estados Unidos es "la mejor garantía de seguridad" "fuerte, sana y comprometida" entre ambas partes.

En esta misma línea, la coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura, Marta García Outón, think tank especializado en Seguridad y Defensa que desarrolla actividades de investigación y divulgación, ha apuntado que la inclusión de las dos ciudades autónomas no queda explicitada en los artículos 5 y 6 del Tratado de la Alianza Atlántica, pero sí en el resto del articulado, al hacer alusión a la defensa colectiva ante la amenaza de la seguridad territorial de cualquier país.

Por su parte, el profesor de la UNED Enrique Ávila se ha mostrado más contundente, al aseverar que el principal responsable de garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla es España, aunque sí debe figurar su defensa en el Tratado. "La OTAN está para apoyar al país, aunque ambas ciudades autónomas deberían figurar en el tratado, al igual que lo hizo Francia con la inclusión de los territorios de Argelia", ha explicado.

Cosidó y Ávila han coincidido en que la guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha revalorizado el papel de la Alianza, de modo que se vuelve a ver como un "seguro de Defensa colectiva". Sin embargo, García Outón ha discrepado de esta visión, ya que, en su opinión, el refortalecimiento de la OTAN depende de su capacidad de aunar intereses y objetivos e integrar a nuevos aliados.