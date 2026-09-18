Feijóo asegura que defenderá "la españolidad de Ceuta y Melilla, cueste lo que cueste"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el mitin ante la dirección del PP de Melilla. - PP DE MELILLA

MELILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes en Melilla que seguirá defendiendo "la españolidad de Ceuta y Melilla, cueste lo que cueste" y ha reclamado al Gobierno una actuación "firme" para garantizar la seguridad y la integridad territorial de ambas ciudades autónomas.

Durante un mitin ante la dirección del PP de Melilla, afiliados y simpatizantes, en el marco de su visita a la ciudad por sus 529 años de españolidad, el líder popular ha defendido que Ceuta y Melilla cuentan con el "apoyo incondicional" de la mayoría de los españoles y ha sostenido que la defensa de ambas ciudades corresponde tanto al Gobierno como al jefe de la oposición.

"Ceuta y Melilla jamás serán abandonadas", ha afirmado Feijóo, quien ha reivindicado su compromiso con "la soberanía española y la integridad territorial de España". A su juicio, defender estos territorios supone también garantizar para sus ciudadanos "la misma normalidad y la misma seguridad" que para el resto de españoles.

Durante su intervención, el presidente del PP ha agradecido a Melilla su respaldo a Ceuta durante la crisis que, según ha señalado, atraviesa la ciudad autónoma. En este sentido, ha destacado el mensaje de apoyo expresado desde Melilla y ha hecho suyo el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", añadiendo: "Melilla no se vende, Melilla se defiende".

Feijóo ha dirigido buena parte de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras cuestiones, ha reprochado al Ejecutivo no haber atendido, según su versión, los avisos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de inteligencia y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

También ha cuestionado la gestión de la frontera y la respuesta ante la situación de las personas que, según ha denunciado, permanecen en Ceuta tras haber entrado ilegalmente. Feijóo ha afirmado que la situación ha provocado problemas de seguridad y ha asegurado que algunas mujeres y menores han tenido que adoptar medidas de protección personal.

El líder del PP ha reivindicado asimismo la actuación de su partido en las instituciones europeas. Según ha explicado, los eurodiputados populares han defendido en Bruselas los intereses de Ceuta y Melilla y han trabajado para recabar apoyos entre representantes de distintos países de la Unión Europea.

Feijóo ha recordado que mantuvo recientemente una reunión con el comisario europeo de Migración y ha anunciado una próxima visita a Ceuta junto al presidente del Partido Popular Europeo. En su discurso, ha contrapuesto estas actuaciones con la política del Gobierno español, al que ha acusado de no defender suficientemente los intereses de las dos ciudades autónomas. "La política exterior no es una política personalísima", ha afirmado Feijóo, quien ha defendido que debe estar orientada a "defender los intereses de España".