El Gobierno cesa a Cristina Pérez Valero y nombra a Miguel Ángel Pérez Triano delegado del Gobierno en Ceuta

El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. - X

CEUTA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de Cristina Pérez Valero como delegada del Gobierno en Ceuta y el nombramiento de Miguel Ángel Pérez Triano, actual secretario general del PSOE en la ciudad autónoma, como nuevo representante del Ejecutivo central.

La decisión, formalizada mediante Real Decreto, supone el relevo de Pérez Valero, que había asumido el cargo en diciembre de 2023. Antes de su nombramiento como delegada, Pérez Valero fue vicepresidenta segunda de la Mesa Rectora de la Asamblea y sustituyó en el puesto a Rafael García.

Miguel Ángel Pérez Triano es maestro de profesión, con especialidades en Educación Primaria, Infantil y Educación Física por la Universidad de Granada, y está graduado en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El PSOE de Ceuta ha valorado públicamente el nombramiento y ha manifestado su confianza en la labor que desempeñará su secretario general al frente de la institución. El partido ha señalado que está "seguro" de que Triano afrontará esta responsabilidad "con compromiso, solvencia y una profunda vocación de servicio público".

"Los socialistas ceutíes queremos mostrar nuestro orgullo por esta decisión, que hará que nuestro secretario general sea la voz que mejor defienda todas las políticas, inversiones y proyectos para nuestra ciudad y los avances en derechos y conquistas para los y las ceutíes", han expresado en el comunicado.

Desde el partido han destacado de Triano "su conocimiento de la realidad ceutí y su firme compromiso con los valores del socialismo democrático", que, para ellos, "serán claves para seguir fortaleciendo la presencia del Gobierno de España en nuestra ciudad y trabajar por el progreso, la cohesión social y la igualdad de oportunidades para todos y todas".

Han querido expresar su "más sincero agradecimiento y reconocimiento" a Cristina Pérez por todo su trabajo y compromiso durante este tiempo como delegada del Gobierno en Ceuta. "Su trabajo ha sido fundamental, siempre desde el rigor, el diálogo institucional y el compromiso con el interés general de Ceuta", han rematado.