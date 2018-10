El Gobierno de Ceuta estudia cómo devolver al Estado las competencias para atender a los 268 MENA que tutela

Publicado 03/10/2018 14:08:08 CET

CEUTA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha encargado un informe jurídico y otro técnico para explorar la posibilidad de devolver a la Administración General del Estado las competencias para atender a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que tutela, un total de 268 este miércoles, un número que "desborda" las capacidades de la Ciudad Autónoma.

La consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Adela Nieto, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la Ciudad valora trasladar de nuevo al Estado "exclusivamente" las competencias relacionadas con los jóvenes extranjeros que llegan solos a Ceuta, "no el conjunto de las relacionadas con la atención a la infancia", y partiendo de la premisa de que se quedaría con "todo el personal" adscrito actualmente al Área de Menores, un total de 161 trabajadores.

Según las cuentas del Gobierno de Vivas, la Administración autonómica invirtió el año pasado en Menores un total de 10,8 millones de euros, 6,6 ligados exclusivamente a gastos generados por el colectivo de MENA. La Ciudad recibe, a su vez, del Estado, 2,3 millones de euros al año para contribuir a la financiación de unas competencias que la Ciudad Autónoma asumió en 1999.

Nieto ha recordado que entonces no existía el fenómeno migratorio juvenil que ha ido creciendo con el paso de los años. Solo en lo que va de 2018 el número de jóvenes extranjeros tutelados por la Ciudad Autónoma, la inmensa mayoría varones marroquíes adolescentes, ha pasado de 186 en enero a 286 en septiembre, "un 54,5% más".

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press que el paso dado por su Ejecutivo no es una "amenaza" sino "una llamada de atención, de socorro", al Estado frente a una problemática con la que la Ciudad Autónoma "no puede devolver a esos jóvenes a su país", no tiene potestad para "trasladarlos a la península" y carece de disponibilidad económica para poner más recursos para atenderlos.

Durante el último año la Policía Nacional ha registrado la entrada de un total de 637 menores marroquíes solos en Ceuta, de acuerdo con los datos presentados esta semana por la Jefatura Superior.