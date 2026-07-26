El Gobierno de Ceuta pide modificar la Ley de Extranjería para autorizar las devoluciones por vía marítima

Archivo - Dos guardias en el Puerto de Ceuta, a 21 de junio de 2025, en Ceuta. - Alejandro Castillo - Europa Press - Archivo

CEUTA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha reclamado este domingo una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería para que el régimen especial de rechazo en frontera pueda aplicarse también a las personas migrantes que acceden irregularmente a la ciudad por vía marítima.

El Ejecutivo local considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado ha provocado un incremento sin precedentes de la presión migratoria en la frontera sur.

En un comunicado, la Ciudad Autónoma sostiene que el aumento de entradas irregulares de adultos y menores registrado durante las últimas semanas hace "imprescindible" adaptar el marco normativo a la realidad migratoria actual de Ceuta.

Aunque reconoce que el repunte de llegadas suele repetirse cada verano, asegura que la resolución judicial ha agravado la situación al modificar el tratamiento jurídico de los accesos por mar.

Ante este escenario, el Gobierno local defiende la necesidad de reformar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería para garantizar, a su juicio, la seguridad jurídica y la eficacia de los mecanismos de control fronterizo en Ceuta y Melilla.

El pronunciamiento del Ejecutivo liderado por Juan Vivas se produce en una jornada en la que han aparecido dos migrantes ahogados en aguas de Ceuta. Este sábado, la Guardia Civil recuperó el cuerpo de otro joven magrebí fallecido en las mismas circunstancias.

En lo que va de año, las autoridades han localizado 26 cadáveres de personas que trataron de llegar a Ceuta a nado desde Marruecos. A esto se suma que los recursos de acogida de menores y de adultos se encuentran colapsados.

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), unas 200 personas esperan a sus puertas para la autorización de su ingreso después de cumplimentar el proceso de identificación. Las instalaciones, con 512 plazas, cuentan ya con unos 500 residentes.

UNA INICIATIVA DEL PP

La propuesta de la Ciudad coincide con la iniciativa registrada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para modificar esa disposición y dejar expresamente recogido que el régimen especial de rechazo en frontera pueda aplicarse a quienes intenten entrar de forma irregular en territorio nacional por cualquier punto no habilitado, tanto por vía terrestre como marítima.

El Ejecutivo ceutí ha asegurado que respalda "plenamente" esa proposición de ley al entender que la condición de Ceuta como frontera exterior de España y de la Unión Europea exige disponer de herramientas jurídicas adaptadas a las nuevas formas de acceso irregular, especialmente las que se producen por mar.

El Ejecutivo ceutí considera que la reforma permitiría reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al ofrecer un marco legal más claro para intervenir en este tipo de situaciones.

En el comunicado, el Gobierno recuerda que Ceuta afronta una realidad migratoria "singular y compleja", marcada por su ubicación geográfica y por la presión constante que soporta su frontera, por lo que insiste en que la legislación debe contemplar las particularidades de las ciudades autónomas.

Por ello, el Ejecutivo local confía en que la proposición de ley impulsada por el Partido Popular pueda tramitarse "con la mayor celeridad posible", al considerar que responde a una necesidad "real y urgente".