El Gobierno de Ceuta (PP) saca adelante sus Presupuestos para 2025 con el apoyo del PSOE

CEUTA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ceuta ha aprobado los Presupuestos de 2025 con los votos a favor del PP, el PSOE y los diputados no adscritos. Vox y el partido local Ceuta Ya! han votado en contra y el MDyC se ha abstenido.

Es el quinto año consecutivo que los socialistas apoyan al Gobierno popular para sacar adelante sus presupuestos, que este año alcanza los 417 millones, lo que supone un aumento del 8,6% con respecto a los anteriores.

"Los socialistas no anteponemos nuestros intereses al bien de los ciudadanos. Nosotros no creemos en el bloqueo como táctica política. No compartimos eso de cuanto peor para el Gobierno mejor para nosotros", ha afirmado el portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Guerrero.

Durante su intervención en el pleno extraordinario celebrado este martes, Guerrero ha manifestado que su partido apuesta por la "política útil", centrada "en lo que realmente preocupa a los ciudadanos".

"Nosotros creemos en el progreso, en avanzar juntos", ha expresado, para después pedir al presidente ceutí, el popular Juan Vivas, que le traslade este mensaje de unidad al líder del PP en España, Alberto Núñez Feijóo.

La consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, encargada de presentar el borrador, ha agradecido el apoyo de "todos los que creen que desde el consenso, el acuerdo, las buenas formas, la cortesía parlamentaria, la educación y el respeto se puede mejorar el futuro" de las nuevas generaciones.

Ha señalado que los presupuestos "son muy necesarios para una administración" y ha marcado distancias respecto del panorama nacional. "Llevamos dos años con prórrogas, no es el escenario ideal, en el que debamos movernos. No hay mejor forma de transmitir confianza que la voluntad de poder ponernos de acuerdo", ha afirmado.

También el portavoz del Grupo Popular, Alejandro Ramírez, ha destacado la capacidad de consenso pese a la "situación convulsa a nivel político nacional y la presión migratoria" que sufre la ciudad desde el pasado verano.

Los populares han hecho hincapié en lo conveniente de los presupuestos, que "están sustentados en dos principios que deben ser el abc de Ceuta. Uno, el diálogo con el que ha querido, y dos, atender los servicios para y por los ciudadanos".

Por su parte, el represntante socialista ha puesto en valor la contribución de su formación a los presupuestos que estaban a punto de aprobarse. Ha destacado que "35 de las partidas presupuestarias incluidas en el borrador llevan la firma del PSOE". "Juntas suman más de 71 millones", ha subrayado.

Guerrero ha desglosado que esa partida corresponde a inversiones en "la construcción de vivienda, una educación de calidad, ayudar a quienes tienen personas dependientes a su cargo, mejorar nuestros espacios públicos, incidir en la transformación digital de nuestra economía, a relanzar la zona portuaria para conectarla con la ciudad*".

"En definitiva, 70 millones de euros para impulsar un plan integral para la mejora de la calidad de vida de los y las ceutíes y el progreso de nuestra ciudad", ha continuado. El socialista ha asegurado al Gobierno que fiscalizará "cada euro".

El PSOE no vota en contra de los Presupuestos de Ceuta desde el borrador de 2020, el último año en que Vox votó a favor. Los socialistas alegaron entonces los acercamientos del PP a la "ultraderecha" como motivo de su voto negativo.

LA ASAMBLEA

Desde el comienzo de la nueva legislatura, en junio de 2023, el Gobierno popular se ha apoyado en el PSOE y el MDyC. Este último ha decidido abstenerse en la sesión plenaria de este martes.

La líder del partido localista, además de vicepresidenta segunda de la Asamblea, Fatima Hamed, ha criticado el borrador de los Presupuestos, que ha tildado de "sueño" alejado de la realidad. "Nuestro voto favorable no significó una carta blanca para el resto de la legislatura", ha advertido Hamed.

La diputada ha instado al Gobierno a "poner los pies en la tierra" y centrarse en los problemas de los vecinos. Ha afeado a la consejera de Hacienda, Transformacion Económica y Transición Digital, Kissy Chandiramani, que calificará el presupuesto como el de "las oportunidades de futuro".

Lo mismo ha ocurrido durante la intervención del portavoz del partido autonomista Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, quien ha renombrado al presupuesto como "el de siempre del Gobierno de las desigualdades".

Mustafa ha vuelto a poner el foco en su percepción de Ceuta como una "ciudad partida en dos, absolutamente fragmentada" y ha criticado que los anteriores presupuestos no sirvieran para cambiar "nada" las condiciones de vida de los ceutíes. "Les doy la enhorabuena a los ganadores, a quienes llevan un año ganando a costa del sufrimiento de los y las ceutíes", ha espetado Mustafa señalando al PSOE y MDyC como cómplices.

El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, se ha referido a los presupuestos como una "farsa" y una "estafa para los ceutíes". Ha reprochado al Gobierno el aumento de la partida (más de 22 millones de euros) para atender a los menores extranjeros no acompañados.

También ha señalado que el Tribunal de Cuentas informó sobre irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de la Ciudad, que desde el Gobierno local han aprovechado para recordarle que su compañero de grupo parlamentario, Carlos Verdejo, este mismo martes ha comparecido para explicar por qué deja de ser afiliado de Vox y para poner de manifiesto "comportamientos inadecuados" y falta de transparencia de Redondo con las cuentas del partido.