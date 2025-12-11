El Gobierno estudiará ampliar las bonificaciones del 50 por ciento a la Seguridad Social para Ceuta

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en 2024 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

CEUTA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado este jueves en Ceuta que el Gobierno central estudiará la posibilidad de ampliar las bonificaciones del 50 por ciento a las cuotas empresariales de la Seguridad Social, vigente en la ciudad desde la aprobación del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico en 2022.

"Es una de las cosas que han plantado los agentes sociales de la ciudad. Somos conscientes de la relevancia y el impacto que ha tenido. Las cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social son muy positivas", ha expresado el socialista en declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno, con la presencia telemática de "18 Ministerios".

España ha explicado que la ampliación de la medida, una de las 80 iniciativas incluidas en el Plan Integral, ha sido solicitada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a primera hora de esta mañana, cuando se reunieron junto al consejero de Gobernación en el Palacio Autonómico.

El secretario de Estado ha garantizado que ya ha contactado con el Ministerio de Trabajo para trasladarle la petición.

España ha visitado la ciudad para evaluar el avance del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, dotado con 350 millones de euros y cuyas medidas se han completado o se encuentran en ejecución en un 80 por ciento.

"No ha habido un Gobierno de España que haya apoyado, entendido e invertido tanto en Ceuta como el actual", ha afirmado el mandatario, quien ha puesto en valor la "lealtad institucional" demostrada por la Ciudad, a cargo del PP desde hace más de 20 años.

Entre las actuaciones ya impulsadas, ha destacado la cesión de 144.000 metros cuadrados de suelo del Ministerio de Defensa para construir viviendas, inversión valorada en más de 50 millones de euros.

También ha citado el desdoblamiento de la carretera nacional para mejorar la movilidad; y el avance del proyecto eléctrico que conectará Ceuta con la península mediante dos cables submarinos y una nueva subestación, con un presupuesto superior a los 300 millones.

El secretario de Estado ha recordado los más de 20 millones destinados a la nueva terminal de la Estación Marítima, inaugurada recientemente. Aunque no estaba prevista en el Plan, fue "consecuencia" del acuerdo, según ha aclarado la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, quien ha agradecido que Ceuta esté "en agenda" para el Ejecutivo nacional.

De cara a los próximos meses, España ha asegurado que cada ministerio revisará las medidas aún pendientes para garantizar su ejecución en plazo. Además, ha mencionado como "elemento relevante para la ciudad" el Real Decreto Ley que regula la movilidad de menores migrantes entre comunidades autónomas, que calificó de "mecanismo garantista" y útil para reducir la presión asistencial en el territorio.

España ha concluido apelando a la cooperación institucional como clave para el progreso de la ciudad: "Cuando las administraciones hablan con sinceridad y transparencia, surgen cosas buenas para los ciudadanos. Ceuta es un ejemplo de ello".